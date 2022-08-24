Байден объявил о выделении Украине почти 3 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости. Он объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи украинским властям на сумму 2,98 миллиарда долларов. Слова главы государства опубликовали на сайте Белого дома.

«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: около 2,98 миллиарда. Это позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы», — отметил Байден. По его словам, это оружие позволит украинским военным «защищать себя в долгосрочной перспективе».

Американский президент обратился к украинцам и поздравил их с Днем независимости. По мнению Байдена, Украина есть и будет суверенным и независимым государством.

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что из-за американских поставок оружия Украина может лишиться всего юга и левобережья Днепра. Он отметил, что поддержка украинских властей лишь затягивает конфликт. Макгрегор призвал остановить боевые действия как можно скорее.