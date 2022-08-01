Британцев призвали к жесткой экономии электроэнергии

Жителей Великобритании попросят выключать терморегуляторы и свет ради экономии электричества. Об этом написала газета The Telegraph.

Британские власти распространят призывы к экономии электроэнергии в виде листовок и плакатов, а также с помощью объявлений в социальных сетях, по телевидению и радио. Авторы материалы уточнили, что эта мера необходима, чтобы избежать возможного отключения подачи электричества в зимний период.

Колумнист издания The Mirror Мартин Льюис заявил, что зимой около десяти миллионов британцев столкнутся с серьезными экономическими проблемами из-за нехватки средств на оплату электроэнергии и отопления жилья. Также он предположил, что в стране серьезно вырастут цены на продукты питания и бензин.

Топливный кризис затронул не только Великобританию. В частности, власти Швейцарии не исключили возможного отключения подачи электричества на четыре-восемь часов в день ради экономии.