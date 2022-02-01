Зеленский: Украина вступает в альянс с Польшей и Великобританией

Владимир Зеленский сообщил, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей, пишет ТАСС. Договоренности, скорее всего, перенесут на бумагу во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. Самолет Джонсона уже приземлился в Киеве.

«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, и мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости», — сказал Зеленский.

При этом рассчитывает президент Украины только на себя, хотя считает, что дипломатическая поддержка Украины сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года.

Борис Джонсон прилетел на встречу с Зеленским, несмотря на то, что накануне контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД страны Лиз Трасс. Как пишет «Газета.ru», британский политик отправился в путь после отрицательного теста на COVID-19.

США ведут против России настоящую информационную войну. Количество материалов о якобы вторжении на Украину в последнее время просто зашкаливает. РФ в них представляют агрессором, который вот-вот двинет войска на Киев. В результате геополитической напряженности в январе российские рынки и рубль существенно упали, потом ситуацию вроде как сгладили миролюбивые высказывания российской стороны. Однако слухи западной прессы о военных планах России действительно могут отразиться на жизни обычных людей.