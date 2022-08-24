Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идет по намеченному плану
Министр обороны Шойгу заявил о сознательном решении замедлить темп наступления в ходе СВО
Специальная операция на Украине продвигается по намеченному плану. Ее проведение связано с реальными угрозами со стороны украинских властей жителям Донбасса, а в последующем — и России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине», — сказал он во время выступления на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. Его процитировал ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что специальная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». По его словам, коллективный Запад во главе с США оказывает беспрецедентное давление на независимые страны, используя при этом шантаж и дезинформацию. Глава Минобороны РФ отметил, что конфликт на Украине стал для Штатов очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России.
Министр напомнил, что Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации. Все удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины — пунктам управления, укрепрайонам, аэродромам, складам, объектам военно-промышленного комплекса.
«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — заявил Шойгу.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее главными целями являются демилитаризация и денацификация соседней страны. По его словам, геноцид и издевательства над жителями Донбасса должны прекратиться.