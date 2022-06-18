Джонсон пообещал Украине гарантии безопасности после вывода российских войск с ее территории

Переговоры о будущем Украины могут начаться только после того, как российские войска покинут территорию страны, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским, его процитировал ТАСС. Британский премьер отметил, что только тогда западные партнеры смогут предоставить Украине гарантии безопасности.

Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поставлять киевскому режиму вооружение и проводить обучение украинских военнослужащих. По его мнению, это поспособствует скорейшему выдворению вооруженных сил России с территории Украины.

«Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте <…> мы и другие страны возьмем на себя обязательства и гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем», — подчеркнул Джонсон.

Британский премьер пообещал Зеленскому «содействовать ужесточению санкций» против России. Также Джонсон поддержал необходимость дальнейшего оказания финансовой помощи Украине.

Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней. Если Зеленский согласится, Британия пригласит международных партнеров для проведения тренировок на их территории.