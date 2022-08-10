Призвавшая изолировать россиян премьер Эстонии ушла на самоизоляцию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что получила положительный результат теста на коронавирус. В своих социальных сетях она уточнила, что отменит все запланированные встречи и уйдет на самоизоляцию, сообщило РИА «Новости».

Семейный доктор политика посоветовал ей оставаться дома минимум двое суток — пока не исчезнут симптомы болезни.

«Утро началось позитивно — к сожалению, ковид-позитивно. <…> К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня ковид», — написала Каллас. Она призвала подписчиков быть осторожными и следить за своим здоровьем.

Накануне эстонский премьер призвала Евросоюз прекратить выдачу въездных виз россиянам. По мнению Каллас, посещение Европы является не правом, а привилегией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова премьер-министра Эстонии «нацистской хренью».