Британия поставит Украине противокорабельные комплексы и бронемашины

Великобритания решила поставить Украине противокорабельные комплексы и 120 единиц бронетехники. Заявление об этом выпустила канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, передал ТАСС.

Джонсон по итогам поездки в Киев и встречи с Владимиром Зеленским решил поставить Украине бронемашины и противокорабельные системы в довесок к 800 противотанковым ракетам и высокоточным барражирующим снарядам, а также зенитным ракетам Starstreak.

Новая программа военной помощи направлена на поддержку Украины в нынешней «критической фазе», говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

Британия также предоставит Незалежной кредитные гарантии на полмиллиарда долларов. Транш выделят по линии Всемирного банка.

Джонсон по итогам встречи с Зеленским заявил, что поддержка Украины непоколебима.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза призвал к решению украинского конфликта военным путем, а не дипломатическим. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после таких высказываний страны ЕС должны немедленно отправить Борреля в отставку.