Коронавирус в России и мире. Главное на 26 марта

За последние сутки общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 414179 (+40 тысяч) человек. Умерли 18440 (+2202) пациентов. В печальном рейтинге лидирует Европа. За день число заразившихся увеличилось на 20007 человек, а умерли — на 1797 человек больше, чем накануне.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), второе место заняли Китай, Республика Корея и Япония. В странах Западно-Тихоокеанского региона зафиксировано 97766 инфицированных и 3518 летальных исходов.

Третья строчка досталась странам Южной и Северной Америк, где коронавирусом заразились 60834 человек, и умерли 813 человек.

В России за сутки заболели 163 человека, число инфицированных достигло 658 человек. Из них 29 выздоровели и двое умерли.

В России

Правительство Московской области закрыло до снятия режима повышенной готовности ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, кинотеатры региона.

Президент РФ Владимир Путин обратился к народу и сообщил, что из-за пандемии коронавируса Всероссийское голосование по поправке в Конституцию страны переносится на более позднюю дату. Ее выберут после консультации с медиками.

Он также предложил увеличить пособие по безработице до 12130 рублей, размера минимальной оплаты труда.

Путин поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ, и облагать налогом 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Глава государства также предложил ввести целый пакет беспрецедентных мер для поддержки малого и среднего бизнеса.

Путин объявил следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля нерабочей, но с сохранением зарплаты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в выходную неделю в столице закроются, кафе, рестораны и парки. Он посоветовал оставаться дома, так как «в Москве в это время будет нечего делать». По его мнению, пик заболеваемости в России еще не наступил.

26 марта Собянин намерен подписать указ о новых ограничительных мерах, которые затронут посещение верующими церквей, мечетей, синагог и молельных домов.

Директор парка «Зарядье» Иван Демидов сообщил о его закрытии для посетителей.

Москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, обязали соблюдать домашний режим до 14 апреля.

В мире

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал обращение национальных федераций о переносе токийских Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса. Олимпиада должна состояться не позже лета 2021 года.

Российские военные закончили маршевую переброску спецтехники в итальянский Бергамо провинции Ломбардия, которая является эпицентром коронавирусной пандемии в стране. Они привезли российских вирусологов, мобильное оборудование для диагностики и аппараты искусственной вентиляции легких.

Канцелярия принца Чарльз сообщила, что он сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. Он переносит заболевание в легкой форме, хорошо себя чувствует и работает из дома.

В Германии число заразившихся достигло 31554 человек. Умерли уже 194 заболевших.

Число инфицированных в Иране увеличилось на 2,2 тысячи и достигло 27017 человек. За последние сутки умерли 143 человек, общее число жертв — 2077 пациентов.

В США из-за коронавируса умер первый ребенок. За четырехчасовой промежуток времени заразились 100 человек, общее число инфицированных превысило 62 тысячи человек.

В Великобритании количество больных увеличилось на 1,5 тысяч человек до 9,5 тысяч пациентов. Умерли еще 43 человека. Общее количество жертв — 465.

С 26 марта Таиланд полностью закрывает границы до особого разрешения.

Глава Минздрава Украины Илья Емец предупредил власти, что количество жертв коронавируса в стране может стать катастрофическим. Сейчас число зараженных достигло 145 человек, пятеро скончались.

В Италии был госпитализирован ответственный сотрудник Государственного секретариата (правительства) Ватикана монсеньор Джанлука Пеццоли. Заболевший коронавирусом прелат жил в Доме святой Марфы, где находятся личные апартаменты Папы и других высокопоставленных священнослужителей. Пятеро из них сейчас находятся в изоляции.