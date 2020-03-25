Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию перенесут на более позднюю дату

Президент России Владимир Путин перенес Всероссийское голосование по поправке в Конституцию страны на более позднюю дату из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Изначально оно должно было пройти 22 апреля.

Точной даты , когда состоится голосование по поправкам в Конституцию страны президент не назвал.

Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей и специалистов примем решение о новой дате голосования Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что абсолютным приоритетов в сложившейся ситуации является «здоровье, жизнь и безопасность людей».

По последним данным, в России заболели 658 человек. Большая часть заражений новым типом коронавируса зафиксирована в столице — 410 человек.

О поправках в Конституцию РФ президент объявил во время своего послания к Федеральному собранию. Законопроект уже утвердили Госдума и Совфед, а также поддержали все субъекты страны. Путин подписал документ и отправил его на проверку в Конституционный суд страны — то не выявил никаких противоречий главному закону России.