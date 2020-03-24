    24 марта 2020, 23:53

    Власти Подмосковья закрыли ночные клубы, кинотеатры и развлекательные заведения

    Наталья Жуковская

    Власти Подмосковья закрыли ночные клубы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения региона. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
    Власти Подмосковья закрыли ночные клубы, кинотеатры и развлекательные заведения

    Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.

    Также региональные власти запретили курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, работа которых не попадает под запрет.

    Все эти меры требовало принять правительство России. 24 марта кабмин обратился к региональным властям.

    Автор идеи запрета кальянов, член Общественной палаты России Султан Хамзаев рассказал «360», чем опасно такое потребление табака. При этом московский врач-пульмонолог Александр Пальман считает, что опасность преувеличена, и в зоне риска находятся в первую очередь курящие граждане.

    По данным Университета Джонса Хопкинсана (США), в мире насчитывается около 416 тысяч случаев заражения коронавирусом, 18,5 тысячи пациентов скончались.

    В России на 24 марта было выявлено 495 случаев заражения COVID-19. За сутки число заболевших выросло на 57.