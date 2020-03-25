Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до размера минимальной оплаты труда. Сейчас люди получают по восемь тысяч рублей, в то время как МРОТ составляет 12130 рублей.

Во время своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил установить норму выплаты по больничному листу в размере не менее одного МРОТ.

Предлагаю установить норму выплаты по больничному исходя из суммы не менее одного МРОТ. Пока норма будет до конца года, потом примем решение исходя из ситуации Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас экономика России, как и других стран мира, испытывает «негативное давление». Поэтому необходимо оказать поддержку тем, кто может потерять работу из-за сложившейся ситуации.

Кроме увеличения размера пособия, президент предложил дать людям «каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам». Каждый россиянин, доход которого сократился на 30%, должен иметь возможность приостановить выплаты без санкций.

По последней информации, в России зафиксировали 658 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Все регионы страны перешли на режим повышенной готовности, некоторые — на режим чрезвычайной ситуации. По всей России принимаются повышенные меры безопасности — власти прекратили работу клубов, спортзалов, торговых центров и запретили проведение массовых мероприятий.