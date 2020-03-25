В выходную неделю в Москве закроются парки, рестораны и кафе

На следующей неделе, которую президент РФ Владимир путин объявил нерабочей из-за пандемии коронавируса, в Москве будут закрыты парки, кафе и рестораны. Новые меры призваны убедить жителей столицы и Подмосковья оставаться дома. Официально об этом будет объявлено 26 марта.

Об этом сообщил в передаче «Наш город. Диалог с мэром» канала ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что если будут работать центральные парки и заведения общепита, то у многих возникнет желание приехать в столицу прогуляться.

«Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — подчеркнул мер.

По его мнению, могут работать только производственные столовые. Собянин подчеркнул, что смысл нерабочей недели не в том, чтобы устроить себе праздник, а в том, чтобы остаться дома.

«Эти дни нужно нам использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить эти пики, которые нарастают», — добавил он. По данным Сергея Собянина, динамика распространения вируса в столице «довольно высокая» и пик заболеваемости в Москве еще не пройден.

Глава города добавил, что штрафы за нарушение карантина нужно сделать дифференцированными, они должны зависеть от дохода населения. Корректировать их размер он предложил региональным властям.

Сергей Собянин рассказал, что за москвичами, вернувшимися из-за границы будет организован контроль. Например, их передвижения будут отслеживаться по автомобилям, а также используют систему распознавания лиц.

«Иногда приходится присылать сообщения особо одаренным гражданам, что они по телефону рассказывают, что они сидят дома, а мы видим, что они раскатывают на машине на работу каждый день и обратно», — посетовал Собянин.

Владимир Путин в своем обращении к россиянам из-за коронавируса сообщил, что следующая неделя будет выходной, но с сохранением содержания. Он подписал соответствующий указ.

В Москве зафиксированы 410 подтвержденных случаев инфицирования, в России — 658 случаев. В столице умерли два человека.