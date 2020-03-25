Первый ребенок умер от коронавируса в США

Погибший ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания. Другие подробности о нем не уточняются.

Гибель несовершеннолетнего стала одной из 11 смертей в округе. Общее число заразившихся в Лос-Анджелесе — 662 человека.

Глава Министерства здравоохранения округа Лос-Анджелес и врач Барбара Феррер назвала инцидент «обескураживающим напоминанием того, что COVID-19 заражает людей любого возраста».