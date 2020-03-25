Вирусологи из России начнут борьбу с коронавирусом в Бергамо

По информации сайта RT, 25 марта колонна спецтехники, которая перевозит российских вирусологов, направилась от авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в регион Ломбардия.

Марш на расстоянии 600 километров сопровождают итальянские карабинеры.

Ранее уже 14й Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ привез в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом.