Вирусологи из России начнут борьбу с коронавирусом в Бергамо
Отечественные военные вирусологи начали перебазировку в итальянский город Бергамо. Там они будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации сайта RT, 25 марта колонна спецтехники, которая перевозит российских вирусологов, направилась от авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в регион Ломбардия.
Марш на расстоянии 600 километров сопровождают итальянские карабинеры.
Ранее уже 14й Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ привез в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом.