Таиланд полностью закроет въезд и выезд из страны с 26 марта

Власти Таиланда полностью закрывают страну для въезда и выезда. Запрет начнет действовать с 26 марта.

Такое решение власти приняли, чтобы остановить распространение коронавируса на территории страны. Об этом сказано в приказе комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией COVID-19. Документ подписал глава комитета, премьер-министр Таиланда, генерал Прают Чан-Оча.

Запретить въезд на территорию Таиланда и выезд с территории Таиланда через все пограничные пункты, как в аэропортах, так и в морских и речных портах и на сухопутных границах начиная с 00:00 часов 26 марта 2020 года и до особого распоряжения компетентных властей Приказ.

В документе уточняется, что запрет не распространяется на тех, кто получил специальное разрешение премьер-министра или другого ответственного лица с соответствующими полномочиями на въезд или выезд. Кроме того, приезжать в страну и покидать ее могут дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями, экипажи воздушных и морских судов, а также сопровождающие срочные грузы лица. Запрет не действует и на иностранных госслужащих, которые посещают страну для выполнения задач в соответствии с международными договорами. Они должны предъявить соответствующие письма МИД Таиланда.

Кроме того, въезд и выезд разрешен иностранцам, которые работают в Таиланде и имеют на это разрешение. Чтобы попасть в страну, они должны будут пройти медицинский карантин и продемонстрировать справки, где сказано, что они не заражены коронавирусом.