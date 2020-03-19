Коронавирус в России и мире. Главное на 19 марта

Евровидение-2020 отменили, Япония примет Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов Число зараженных коронавирусной инфекцией перевалило за 200 тысяч. Главное о распространении коронавируса — в материале «360»

В России

За последние сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло с 114 до 147. Из них 31 случай в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской. Сейчас пациенты лежат в специальных боксах под наблюдением врачей. Медики уже выявили людей, с которыми контактировали заболевшие. Их проверяют на коронавирус.

Инфекционная больница в Коммунарке выписала 106 человек, у которых подозревали коронавирус. Их тесты дважды показали отрицательный результат. А в Свердловской области откроют новые лаборатории для диагностики COVID-19.

Из Черногории в Россию вылетел первый самолет «Аэрофлота» с россиянами, застрявшими в стране после введения мер против коронавируса. На борту лайнера находятся больше 150 человек. Остальных россиян перевезут на родину рейсами авиакомпаний S7 и «Победа».

Тем временем в магазинах продолжается ажиотаж среди покупателей на фоне распространения коронавируса, несмотря на многочисленные опровержения ретейлеров слухов по поводу нехватки продуктов.

В связи с этим некоторые торговые точки повысили цены на ряд товаров. Но и в этом случае переживать не стоит. Стоимость продуктов в России стабилизируется и расти не будет.

В целях безопасности россиян призывают оставаться дома во время пандемии коронавируса. «360» рассказывает, как организовать жизнь на добровольном карантине.

В мире

Евровидение-2020 отменили из пандемии коронавируса. Российская панк-поп-рейв группа Little Big не сможет представить страну. Музыканты признали, что отмена конкурса в сложившихся условиях — оправданная мера.

Из-за коронавируса другое мероприятие мирового масштаба будет изменено. Так Япония примет Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов.

В ВОЗ рассказали о возможности тяжелого протекания коронавирусной инфекции у детей. Но пока, исходя из мировой статистики, среди детей заразившихся меньше, чем среди взрослых, и заболевание они переносят легко.

США приостановили выдачу американских виз в большинстве стран мира из-за сложившейся ситуации вокруг быстрого распространения коронавируса.

Пока весь мир вводит карантинные меры, в Никарагуа жена президента организовывает массовые марши для поддержки заразившихся.

На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 во всем мире уже превысило 200 тысяч человек. Погибли почти девять тысяч заболевших. Вылечиться смогли 84,3 тысячи пациентов.