Из инфенкционки в Москве выписали 106 человек с подозрением на COVID-19. Они здоровы

Инфекционная больница в Коммунарке отпустила домой 106 человек, у которых подозревали коронавирус. Вчера оттуда выписали 40 пациентов.

Их тесты дважды показали отрицательный результат. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

«Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом „коронавирус“», — рассказал главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, 17 марта пациента, который был в отделении реанимации и интенсивной терапии, перевели в изолированную палату. Там медики продолжат его лечение. Его состояние оценивается как стабильное.

В Коммунарке сейчас нет ни одного человека с тяжелой формой заболевания. Всем людям оказывается медицинская помощь и назначены курсы индивидуального лечения.

В инфекционной больнице напомнили, что выписывают пациентов только при двух отрицательных результатах теста, отсутствии симптомов COVID-19 и после двухнедельного карантина.

Ранее один из пациентов инфекционки в Коммунарке рассказал «360», как туда попал и где подхватил вирус.

COVID-19 подтвердился у 114 человек в России. Всего в мире инфицированы более 198 тысяч. Последняя информация о коронавирусе — в большом материале «360».