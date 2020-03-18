Инструкция по карантину. Как организовать самоизоляцию, чтобы остаться здоровым и бодрым

Россиян призывают оставаться дома во время пандемии коронавируса. Лучшее, что большинство из нас могут сделать против заразы, — сократить количество социальных контактов, а для этого надо перейти на удаленную работу и стараться не выходить из дома без необходимости. «360» рассказывает, как организовать жизнь на добровольном карантине.

Здоровая диета

Диетолог, тренер и реабилитолог Мария Волынкина рассказала «360», что во время эпидемии коронавируса, как и во время любой другой, очень важно есть свежие фрукты и овощи, насыщенные витаминами и микроэлементами.

«Очень важно кушать витамин С, который помогает нам бороться с различными инфекциями, то есть не дает инфекции проникнуть в организм и там развиться», — сказала она.

Весна и осень — всегда сложные сезоны для иммунной системы человека, а сейчас, во время эпидемии вируса, особенно, поэтому Волынкина также посоветовала пропить курс витаминов, которые обычно назначает врач. Самостоятельно прописывать себе добавки не стоит. Если терапевт не предлагал вам конкретных курсов витаминов, то лучше просто есть больше овощей и фруктов.

Волынкина добавила, что рацион должен быть сбалансированным, а приемы пищи — регулярными, не реже трех раз в день. Это важно для поддержания здоровья не только сейчас, но и в эпидемиологически безопасное время.

Некоторые люди кушают белки и углеводы и забывают про жиры, но так делать нельзя, потому что жиры служат транспортом, они разносят по организму питательные вещества Мария Волынкина.

Для лучшей работы организма завтракать лучше фруктами и продуктами с высоким содержанием углеводов, а к вечеру наращивать количество белков и клетчатки в рационе.

«Для нас важен белок — мясо и рыба; углеводы — это как раз крупы; и жиры — сливочное масло, сало в небольших количествах, оливковое масло, орехи, семена льна и чиа», — объяснила Волынкина.

При этом стоит отказаться от алкоголя, фастфуда и других вредных привычек и уделить внимание физическим упражнениям, которые запускают процесс обмена веществ и разгоняют кровь по организму, помогая всем клеткам насытиться кислородом.

Прогулки и гигиена

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов подчеркнул в разговоре с «360», что самоизоляция не означает, что россиянам запретили выходить из дома.

Нельзя дома сидеть, только хуже будет — гиподинамия, отсутствие свежего воздуха и солнца. Это негативно сказывается и на организме, и на иммунитете в том числе Алексей Водовозов.

Смысл самоизоляции, напоминает врач, заключается в том, чтобы исключить лишние тесные контакты между людьми и сохранить дистанцию между ними 1,5-2 метра, чтобы снизить риски распространения инфекции.

Причем закупаться антисептиками по 600 рублей тоже не стоит — мошенники, задирающие цены на средства личной гигиены, не должны наживаться на чужом беспокойстве. Антисептик, по словам Водовозова, нужен только в тех случаях, когда вы выходите из дома и не имеете возможности просто помыть руки — в транспорте, магазинах и точках общепита.

Но если антисептик или спиртовые салфетки вы купить не успели, а беспокойство не отпускает, заменить их можно любыми настойками на 70-процентном спирте. Они продаются в аптеках и стоят значительно дешевле антисептиков. Тем более что настойки календулы, ромашки, розы и других растений будут приятно пахнуть на руках.

И все же контакты с окружающими врач советует свести к минимуму — выходя на прогулку, выбирать безлюдные парки, не ходить в большие магазины, а стараться обходиться магазинами у дома.

«Это вопрос о защите уязвимых слоев населения — те же дети и молодежь могут быть носителями заболевания, даже не зная, что они болеют, или легко переносить болезнь на ногах. Но они могут быть источником опасности для своих пожилых родственников и просто пенсионеров вокруг», — рассказал Водовозов.

Действительно, в группе риска в основном находятся маленькие дети и люди старше 65 лет, потому что их иммунитет обычно ослаблен. Пенсионеры к тому же чаще всего имеют фоновые заболевания — сердца и легких, которые могут осложнить течение болезни.

Самоизолируемся с удовольствием

Но даже с прогулками и занятиями спортом очевидно, что большую часть времени россиянам придется проводить дома. Театры, музеи и развлекательные заведения закрываются, а проводить время с пользой и удовольствием все-таки хочется. Поэтому многие организации начали предлагать бесплатные онлайн-экскурсии, стали выкладывать трансляции спектаклей, открывать доступ к фильмам и онлайн-курсам на время карантина.

Петербургский «Эрмитаж» каждый день в своем сообществе во «ВКонтакте» обещает показывать самые интересные экспонаты. Виртуальные туры есть и в музеях Афин, Флоренции, Милана, Лондона, Парижа и других европейских городов.

Театры, причем не только российские, но и зарубежные, тоже присоединились к флешмобу открытого искусства и знания в честь карантина. Московский Элек­тро­те­атр Ста­ни­слав­ский покажет транс­ля­ции спек­так­лей и опер, а МХТ, «Мобильный художественный театр», открывает доступ к своим аудиоспектаклям до 23 марта в своих мобильных приложениях.

Американская Метрополитен-опера транслирует записи спектаклей с 16 марта. На главной странице оперы можно будет увидеть «Травиату» Джузеппе Верди с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским, «Евгения Онегина» Чайковского с Рене Флеминг и Дмитрием Хворостовским и многое другое. Причем записи будут доступны всего 20 часов с момента начала трансляции.

Венская опера, например, обещает показать оперу «Три сестры» Петера Этвеша по пьесе Антона Чехова. Чтобы увидеть ее, нужно будет лишь зарегистрироваться на сайте.

Кроме того, доступ к своему контенту открывают онлайн-кинотеатры ОККО, IVI, «Кинопоиск», ТНТ Premier и многие другие.