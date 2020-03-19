    19 марта 2020, 00:31

    ВОЗ сообщила, что дети могут тяжело переносить коронавирус

    Арина Гудилова

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о возможности тяжелого протекания коронавирусной инфекции у детей. Но пока заболевание дети переносят легко.
    ВОЗ сообщила, что дети могут тяжело переносить коронавирус

    Как сообщает РИА «Новости», об этом заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове на пресс-конференции в Женеве.

    Глава подразделения отметила, что дети подвержены заражению коронавирусом. Однако, исходя из мировой статистики, заболеваний среди детей меньше, чем среди взрослых.

    «Большая часть детей, которые заболеют, перенесут заболевание в легкой форме, но это не универсально. Мы знаем о том, что в Китае у нескольких детей болезнь протекала в тяжелой форме и один ребенок умер. Таким образом, мы должны подготовиться к тому, что у детей может быть тяжелая форма заболевания, но в целом они легко его переносят», — сказала она

    11 марта ВОЗ официально объявила коронавирусную инфекцию пандемией.

    На сегодня в мире коронавирусной инфекцией заразились около 217 тысяч людей. 8897 из них погибли. Более 83 тысячам удалось вылечиться. Число зараженных россиян за последние сутки выросло с 114 до 147.