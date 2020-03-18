Ценам в российских магазинах не дадут вырасти из-за коронавируса

Некоторые магазины загнули цены на определенные товары из-за повышенного спроса. Ажиотаж происходит на фоне распространения коронавируса, но переживать не стоит. Стоимость продуктов стабилизируется и расти не будет.

О стабилизации цен в российских магазинах договорился Минпромторг. При этом увеличение стоимости может коснуться импортных товаров.

«Цены демпфируются. Мы не даем ни производителям поднимать цены, с этим работает Минсельхоз, с ретейлом мы договорились, что цены будут стабильные», — цитирует ТАСС замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Возможно лишь незначительное подорожание из-за ослабления рубля. Кроме того, президент поручил прокуратуре и ФАС пресекать попытки наживаться на пандемии. Снижения активного спроса на продукты Минпромторг ожидает уже к выходным или в начале следующей недели.

В марте спрос на некоторые товары в магазинах действительно повысился. В соцсетях стали разлетаться фотографии с пустыми прилавками. Россияне закупают гречку, макароны и предметы первой необходимости, но ажиотаж совсем не обоснован. «360» доказал, что паниковать не стоит на примере распределительного центра в Подмосковье. Убедитесь сами, что склады завалены продуктами.

Скачок спроса на товары первой необходимости происходит на фоне роста числа заразившихся коронавирусом в России. Днем 18 марта стало известно, что врачи нашли инфекцию еще у 33 граждан. Теперь число инфицированных составляет 147 человек.