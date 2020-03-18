США приостанавливают выдачу виз по всему миру

«Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату», — сказали в Госдепе.

18 марта днем в американском посольстве в Москве сообщили, что консульства США в России сокращают выдачу виз из-за пандемии коронавируса. Однако США не собираются ограничивать въезд для россиян в Штаты.

Такие же меры в среду, 18 марта ввела Россия. Диппредставительства страны за рубежом приостановили выдачу виз иностранцам.

Также сегодня поступила Швейцария. Она на три месяца прекращает выдачу виз для граждан третьих стран. Воздушное пространство страны закрыто для самолетов из Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии и государств, не входящих в шенгенское соглашение.

Коронавирус COVID-2019 начал активно распространяться в конце 2019 года в Китае. На сегодняшний день заболевшие есть уже в 154 странах мира. Подтверждено более 200 тысяч случаев заболевания, погибли более восьми тысяч человек.