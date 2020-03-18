При мировой самоизоляции осталась страна, где вирус отпугивают маршами. Так захотелось жене президента

Пока весь мир вводит карантинные меры, в Никарагуа жена президента организовывает массовые марши для поддержки заразившихся коронавирусом. Эксперт рассказал «360», чем руководствуются власти и какой опасности подвергают окружающих.

Страны во всем мире запрещают проведение крупных публичных собраний, закрывают границы, отправляют только что прилетевших людей на карантин, переводят обучение и работу на дистанционку. Тем временем Никарагуа делает прямо противоположное.

В отличие от других стран региона, Никарагуа еще не установила обязательный карантин для лиц, прибывающих из стран, затронутых пандемией, или ограничения на передвижение людей, въезжающих в страну. Занятия в школах и университетах не отменены, а проведение массовых мероприятий поддерживается правительством.

Жена президента Росарио Мурильо в минувшую субботу организовала массовые акции по всей стране под лозунгом «Любовь во времена COVID-19». На название, видимо, вдохновил роман Габриэля Гарсии Маркеса «Любовь во время чумы». Таким образом правительство решило поддержать тех, кто пострадал от вируса. Марши проводились одновременно в нескольких городах по всей стране. В них приняли участие сотни людей.

«Мы будем ходить с силой веры и надежды по всей стране, в постоянной молитве и солидарности со всеми людьми, семьями, братьями и сестрами в мире, пострадавшими от коронавируса», — сказала Мурильо.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер происходящее считает сумасшествием. Однако этому можно найти несколько объяснений. Во-первых, Никарагуа не похожа на другие страны. У нее единственной в мире нет армии. Во-вторых, другие страны тоже не сразу стали принимать активные меры. В Великобритании и США вирус сначала недооценили. Понадобилось время, чтобы все осознали, что происходит.

«Трамп вначале тоже не думал, что будет пандемия. Он и Борис Джонсон сменили свое мнение со временем. Никарагуа тоже, скорее всего, сменит свою политику, когда начнет появляться большое количество заболевших», — полагает эксперт.

Еще одна проблема, способствующая такому поведению, — это отсутствие координации между странами. Каждое государство делает то, что считает нужным. Никто ни с кем не советуется. И президент Никарагуа делает то, что ему кажется правильным.

«Нет никакой координации действий. Никто не жалуется на его действия. Ни Колумбия, ни Перу, ни другие страны. Никто ему не говорит, что так делать нельзя. Каждая страна стала своего рода националистом», — объясняет доктор Уорнер.

Избежать распространения вируса невозможно. Никарагуа могла бы позволить себе такое поведение, если бы в страну никто не приезжал и из нее никто не выезжал. Но это не так, а значит, страна находится в очень опасном положении.

Как пишет CNN, на момент проведения акций Министерство здравоохранения Никарагуа не сообщало о случаях заражения коронавирусом. Однако власти также не представляют отчета и о проведенных тестированиях. Утверждается, что «эпидемиологический надзор» осуществляется в аэропортах и ​​на границах, а 19 больниц оборудовали специально для лечения пациентов с симптомами COVID-19. Учитывая проведение маршей, больницы эти им скоро понадобятся.