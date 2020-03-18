«Пусть сorUNOvirus продолжается!» Little Big поддержали отмену Евровидения

Little Big признали, что отмена конкурса — оправданная мера в условиях пандемии нового типа коронавируса.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — пожелали музыканты.

Организаторы Евровидения решили отменить мероприятие из-за вспышки COVID-2019 несмотря на то, что раньше они рассматривали альтернативные варианты проведения конкурса.

Эта новость сразу вызвала вопрос: кто поедет на следующий конкурс? Многие музыкальные критики уверены, что Little Big в любом случае будет представлять Россию, пусть это будет и в следующем году. По словам музыкального обозревателя и радиоведущего Бориса Барабанова, такой случай уже был с певицей Юлией Самойловой. Только вот группе, скорее всего, придется написать новую песню.

Тем не менее для многих Little Big уже стали негласными победителями Евровидения. Хотя бы по числу просмотров на YouTube, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. А музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко даже предложил провести конкурс просто на YouTube, отметив, что все могут проголосовать и за видеоклипы. У нас же есть все подозрения считать, что в этом случае Little Big точно бы заняли первое место.