Новые лаборатории для выявления коронавируса откроют на Урале

Козловских рассказал, что «ставить первоначальные анализы будут две дополнительные лаборатории: центральная клиническая лаборатория в Екатеринбурге и лаборатория в Нижнем Тагиле», а «в перспективе еще добавится лаборатория Роспотребнадзора».

По его словам, мощность всех трех лабораторий составит 900 анализов в день.