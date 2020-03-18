Новые лаборатории для выявления коронавируса откроют на Урале
Новые лаборатории для диагностики коронавируса откроются в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на руководителя областного Управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.
Козловских рассказал, что «ставить первоначальные анализы будут две дополнительные лаборатории: центральная клиническая лаборатория в Екатеринбурге и лаборатория в Нижнем Тагиле», а «в перспективе еще добавится лаборатория Роспотребнадзора».
По его словам, мощность всех трех лабораторий составит 900 анализов в день.