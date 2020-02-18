Коронавирус в России и мире. Главное на 18 февраля

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться. Каждый день десятки пациентов становятся жертвами COVID-2019, сотни — заражаются инфекцией. Эпицентр заболевания по-прежнему приходится на провинцию Хубэй (Китай), где началась эпидемия. Сейчас от вируса погибли 1868 человек по всему миру, заболели — свыше 73 тысячи граждан в 25 странах. На поправку пошли больше 12,5 тысячи человек.

В России

На лайнере Diamond Princess, который уже несколько недель стоит на карантине в Японии, продолжают выявлять заразившихся COVID-2019. Среди них есть и одна гражданка России. Женщина стала первой россиянкой, заразившейся коронавирусной инфекцией. В ближайшее время ее отправят в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Тем временем суд Петербурга постановил принудительно вернуть в инфекционный изолятор россиянку Анну Ильину, которая с подозрением на коронавирус ранее сбежала из больницы. Беглянка покаялась и пообещала впредь слушаться врачей. Закрытая на новый карантин Ильина уже рассказала об условиях в боксе.

Роспотребнадзор Петербурга также попросил суд вернуть в больницу еще одну беглянку — Анну Рыбакову. Она не захотела сидеть на карантине и сбежала. «360» собрал все, что сейчас известно о «коронавирусных» беглецах.

В Хабаровском крае жители снова пожаловались на высокие цены на овощи. В прошлый раз ценник взлетел еще в начале февраля, помидоры и огурцы стали дороже из-за распространения коронавируса и закрытия поставок из Китая. Сейчас товары начали замещать, но их стоимость по-прежнему осталась высокой.

В ходе ежедневного планового осмотра в Москве с признаками ОРВИ госпитализированы двое китайских студентов МГУ им. М. В. Ломоносова, а тульские медики доставили в больницу двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины.

В мире

Количество зараженных коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая превысило 690 человек, трое скончались, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В общей сложности сейчас жертвами вируса стали 1868 человек, заболели — свыше 73,2 тысячи граждан в 25 странах. На поправку пошли больше 8,1 тысячи человек. Эпицентр заболевания по-прежнему находится в китайской провинции Хубэй, где в декабре 2019-го началась эпидемия.

Из-за быстрого распространения инфекции в Гонконге началась паника. В городе поползли слухи о нехватке товаров первой необходимости. Они заставили людей пойти на преступление: трое мужчин украли в одном из местных магазинов 600 рулонов туалетной бумаги. Из-за страха заразиться, люди не только избегают улиц и магазинов, но и боятся прикасаться к чему-либо в общественных местах, например, к кнопкам в лифте.

Американские биологи объяснили высокую заразность коронавируса. Им удалось впервые получить трехмерное изображение оболочки COVID-2019, которое наглядно показывает, почему степень заражения и распространения вируса такая высокая, и с чем связаны проблемы с лечением.

В группе риска в первую очередь находятся пожилые люди, дети же и вовсе практически не болеют COVID-2019.

В Китае разработан новый экспресс-метод диагностики на наличие коронавируса. По сравнению с уже имеющимися способами тестирования, он более прост, эффективен и точен. Новый экспресс-метод позволяет получить результаты анализов крови пациентов с подозрением на COVID-2019 и контактировавших с больными всего за 15 минут.

На Украине также заявили о прошедших испытаниях тест-системы для выявления инфекции. По словам научного директора молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научного сотрудника Института геронтологии НАМН Александра Коляды, сейчас в стране есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек. Он пояснил, что системы находятся в лаборатории, которая готова представить разработку заинтересованным сторонам. Стоимость тест-систем на 50 человек — пять тысяч гривен (это приблизительно 200 долларов).

Из-за вспышки коронавируса чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из Казахстана в Узбекистан. Таким образом, соревнования пройдут 16–25 апреля в Ташкенте.

COVID-2019 уже сейчас нанес ощутимый удар по китайской экономике. По прогнозам, за первые три месяца 2020 года страна лишится почти триллиона юаней — это более 143 миллиардов долларов.