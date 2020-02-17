Жители Хабаровского края снова пожаловались на высокие цены на овощи

В начале февраля в магазинах под Хабаровском взлетел ценник на овощи. Помидоры и огурцы стали дороже из-за распространения коронавируса и закрытия поставок из Китая. Товары начали замещать, но стоимость так и осталась высокой.

«В первые дни после закрытия границ цены на огурцы, помидоры, сладкий перец в Хабаровском крае поднялись примерно в два-три раза, затем немного снизились, но в настоящее время превышают обычные в полтора раза», — сообщил ТАСС представитель краевого УФАС.

После отмены поставок магазины начали заказывать овощи в других странах и регионах России, но такой шаг не помог полностью решить проблему с ценами.

«Эти поставки недешевы, с учетом расположения края, соответственно, стоимость продукции для потребителя выше <…> Нам поступают жалобы от людей на высокие цены на овощи, мы запрашиваем информацию у сетей, будем решать, какие меры применять, если будет установлен необоснованный рост», — отметили в управлении.

Сейчас жителям Хабаровского края приходится отдавать за килограмм помидоров от 400 до 700 рублей. При этом овощи могут быть плохого качества. Рост стоимости заметили и в Еврейской АО, где на прошлой неделе стоимость помидоров выросла на 11%.

Покупатели на Дальнем Востоке почувствовали последствия распространения коронавируса в начале февраля. Тогда в магазинах резко повысились цены на овощи. Из-за перебоев с поставками из Китая местные производители задрали ценники на помидоры, кабачки, огурцы и баклажаны.

Тем временем от инфекции умерли уже 1770 человек, а зараженных коронавирусом стало более 71 тысячи человек. Первую заболевшую россиянку нашли на лайнере Diamond Princess, который закрыт на карантин. Женщину будут лечить японские врачи.