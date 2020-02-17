Китай лишится в марте $143 млрд из-за коронавируса

Коронавирус нанес ощутимый удар по экономике Китая. За первые три месяца 2020 года КНР лишится почти триллиона юаней — это более 143 миллиардов долларов.

Как рассказал РИА «Новости» научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Цзяжуй, больше всех от вспышки коронавируса пострадали туризм, общепит и розничная торговля.

«По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти один триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)», — приводит агентство слова собеседника.

Цзяжуй заявил, что некоторые предприятия разорятся из-за болезни. Чтобы сдержать коронавирус, власти Китая предприняли ряд беспрецедентных мер: закрыли города на карантин, объявили о бесплатном возврате билетов на поезда и самолеты. Эти решения помогли сдержать атаку коронавируса, но на экономику это повлияло негативно.

Первые случаи заболевания смертельным коронавирусом медики зафиксировали в китайском мегаполисе Ухане (столица провинции Хубэй). За полтора месяца вирус убил 1770 человек. Заразились более 70 тысяч человек.