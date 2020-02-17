Ученые объяснили высокую заразность коронавируса

В ходе изучения оболочки вируса выяснилось, что белок коронавируса позволяет ему крепко держаться за зараженную клетку. Оторвать его сложнее, чем вирус атипичной пневмонии (SARS). Кроме того, те вакцины, которые могли нейтрализовать SARS, проникая в вирус, не могут соединиться с белком коронавируса. Кроме того, в этом же белке ученые нашли вставки, которые свойственны для самых заразных вирусов гриппа.

Источник фото: biorxiv.org

Все это объясняет высокую степень заражения и распространения, а также проблемы с лечением.

Такие небольшие различия в структуре белка коронавируса по сравнению с остальными возбудителями сделали его неуязвимым для вакцин, которые использовались раньше — при свином и птичьем гриппе. Ученые надеются, что полученные снимки позволяет создать новое лекарство, которое сможет нейтрализовать вирус до проникновения внутрь клетки.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом людей превысило 71 тысячу, из которых более 1770 случаев закончилось смертельным исходом. 10,6 тысячи пациентов уже выписались из больниц. Также сегодня стало известно о первой зараженной коронавирусом россиянке. Это пассажирка стоящего на карантине в порту Иокогамы лайнера Diamond Princess. По данным посольства России в Токио, женщина не просила об эвакуации, а значит, лечение она будет проходить в Японии.