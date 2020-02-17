Закрытая на новый карантин «коронавирусная» беглянка рассказала об условиях в боксе

Суд постановил принудительно вернуть в инфекционный изолятор россиянку Анну Ильину, которая ранее сбежала из больницы. Беглянка покаялась и пообещала слушаться врачей.

Издание «Подъем» опубликовало видеообращение Ильиной. Она показала, что в ее палате есть телевизор и кожаный диван. Проводку в ее боксе перерезали.

«Я честно буду отсиживать свой срок», — заявила Ильина. Она добавила, что первый анализ ей сделают уже 17 февраля и заберут одежду на дезинфекцию. Вместо нее ей выдадут «пижамку».

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга решил, что Ильину принудительно вернут в Боткинскую больницу, из которой она сбежала еще 7 февраля и сделала платный анализ, который показал, что никакого коронавируса у нее нет.

Роспотребнадзор Петербурга попросил суд вернуть в больницу еще одну беглянку — Анну Рыбакову. Она не захотела сидеть на карантине и сбежала. Из инфекционки самостоятельно ушли еще два пациента с подозрением на коронавирус, однако позже они сами сдались врачам.