ВОЗ назвала главную группу риска при коронавирусе

Больше 80% заразившихся новым коронавирусом выздоровеют, а дети и вовсе практически не болеют COVID19, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В группе риска остаются пожилые люди.

По словам Гебрейесуса, новый коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром, пишет РИА «Новости». «Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. Порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и отдышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов», — сказал он на брифинге в понедельник.

Гендиректор ВОЗ пояснил, что смертельный исход от заболевания наблюдается у 2% пациентов. При этом в группу риска входят пожилые граждане.

Среди детей наблюдается относительно небольшое количество случаев заражения, но чтобы лучше понимать, почему это происходит, нужны дальнейшие исследования, добавил Гебрейесус.

Американские биологи впервые получили трехмерное изображение оболочки коронавируса. Для этого специалисты подсадили вирус к клеткам человеческого эмбриона.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом людей превысило 71 тысячу. Жертвами инфекции стали более 1770 человек. 10,6 тысячи пациентов уже выписались из больниц. Сегодня также стало известно о первой зараженной коронавирусом россиянке. Это пассажирка стоящего на карантине в Японии лайнера Diamond Princess.