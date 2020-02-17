Россиян нужно забрать с лайнера на карантине в Японии. Что мешает?

Сообщение о первой заболевшей гражданке России опубликовало у себя в Facebook посольство России в Японии. По их словам, в ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Кроме того, в посольстве добавили, что будут оказывать любое необходимое содействие россиянам, запертым на судне.

Карантин должен продлиться предположительно до 19 февраля, то есть уже в эту среду пассажиры могли бы сойти на берег. Однако из-за распространения инфекции, вероятнее всего, карантин продлят.

Сейчас на лайнере находятся более 3700 человек, 454 из них уже больны. Из-за общей системы вентиляции на судне разделение здоровых и больных пассажиров неэффективно — инфекция неминуемо распространяется. Об этом «360" рассказал первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Даже несмотря на то, что люди сидят в каютах и не выходят, воздух кондиционируется, вирус продолжает свою работу Владимир Джабаров.

Сейчас на Diamond Princess находится самое большое количество зараженных за пределами Китая. Здесь встает вопрос: почему Россия не эвакуирует своих граждан с опасного лайнера?

Вывезти своих

Власти США еще 15 февраля объявили, что собираются вывезти своих граждан с зараженного лайнера. Утром 17-го два американских самолета забрали 380 человек из аэропорта в Токио, 14 из них заражены. Все эвакуированные американцы будут находиться на карантине на протяжении еще двух недель — на военных базах США в Техасе и Калифорнии. Те граждане США, кто уже был госпитализирован, пока остаются в японских больницах.

Юрист Всеволод Мелехин объяснил «360», что с законодательной точки зрения никаких препятствий для эвакуации россиян с лайнера быть не должно, опыт США это доказывает. Кроме того, компания-владелица лайнера зарегистрирована на Бермудских островах, но владельцы — Британия и Америка, поэтому и подчиняться лайнер должен британо-американской юрисдикции.

Сейчас ни о каких запретах с американской стороны на действия на лайнере не известно. Однако Владимир Джабаров считает, что ответственность за происходящее лежит на властях Японии.

Власти Японии приняли странное решение — такое впечатление, что они хотят заразить всех подряд. <…> Мы бы забрали людей сразу, но японцы не подпускали никого к кораблю. Они отпускают с борта только заболевших, а остальные ждут, пока заболеют Владимир Джабаров.

Мелехин добавил, что вопросом эвакуации россиян с лайнера должна заниматься наша дипломатическая миссия. Тот факт, что наши соотечественники все еще остаются на борту, может говорить о двух вещах. России отказали в эвакуации, что, по мнению эксперта, маловероятно, либо политики не сделали все возможное, чтобы забрать своих людей.

«Не думаю, что американская сторона противилась бы эвакуации, потому что чем меньше народу на судне остается, тем меньше риски», — сказал он.

Поэтому, по мнению эксперта, большее количество вопросов остается именно к российской стороне. Более того, МИД России заявил, что об эвакуации россиян можно будет говорить только после окончания карантина.