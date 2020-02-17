С ножом и в масках. Жители Гонконга запаниковали и выкрали 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге поползли слухи о нехватке товаров первой необходимости из-за коронавируса. Они заставили людей пойти на грабеж: трое мужчин похитили у одного из местных магазинов 600 рулонов туалетной бумаги.

Ограбление произошло утром 17 февраля, сообщила газета South China Morning Post. Злоумышленники спрятали свои лица под масками и украли у доставщика около 50 упаковок бумаги. Один из грабителей был вооружен ножом.

Супермаркету нанесли ущерб примерно на 130 долларов. В переводе на местную валюту это более тысячи гонконгских долларов.

К полудню правоохранительным органам удалось арестовать двух подозреваемых. Третьего пока разыскивают.

В Совете потребителей накануне попытались успокоить китайцев и заверили, что товары первой необходимости, в том числе и туалетная бумага, из магазинов не исчезнут. Однако нехватка масок и распространение COVID-2019 сделали свое дело. Местные СМИ пишут, что к ограблению привела именно паника.

О вспышке неизвестной пневмонии в китайском Ухане стало известно в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем является новый тип коронавируса. Позже ему присвоили официальное название COVID-2019. Сейчас вирус заразил уже более 71 тысячи человек, 1770 из них спасти не удалось.