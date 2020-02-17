Коронавирусные беглецы. Кто улизнул из российского карантина и что с ними будет дальше

Аллу Ильину насильно вернули в инфекционный изолятор, откуда она сбежала с симптомами коронавируса в начале февраля. Это первый случай, когда человека в России принудительно госпитализируют из-за китайского заболевания. А вот побегов из карантина уже накопилось достаточно.

Петербурженку Аллу Ильину принудительно вернули в Боткинскую больницу, откуда она сбежала 7 февраля. Это первый случай насильной госпитализации из-за подозрений на коронавирус в России.

Ильина отдыхала на острове Хайнань и 31 января вернулась в Россию. Сначала ее привезли в Хабаровск, взяли анализы на коронавирус, но ничего не нашли и отпустили в Петербург.

Ильина рассказала, что ее обманом заманили в больницу со словами: «Не волнуйтесь, это всего на одни сутки». Все началось с вызова «скорой» 4 февраля из-за боли в горле. Но вместе с медиками приехали специалисты из Роспотребнадзора, которые поместили ее в карантин. Через день женщине сказали, что в боксе инфекционного отделения Боткинской больницы придется провести две недели. Такой вариант не устроил Ильину, и 7 февраля она устроила побег. Девушка сидела в боксе, который нельзя было открыть изнутри. Но так как Ильина закончила физмат, она нашла провода в двери, замкнула цепь и вырвалась на свободу. Из-за этого женщину прозвали «петербургской Сарой Коннор» — это героиня фильма «Терминатор».

Сбежав, Ильина сама платно сдала анализы. Но Роспотребнадзор они не устроили — дескать верить можно только документам из Боткинской больницы, так как оттуда материалы отправляются в новосибирский центр «Вектор». Только там делаются тесты на новый коронавирус. В других учреждениях анализы можно сдать только на старые формы заболевания.

Спустя несколько дней после побега Ильина написала пост в Instagram, рассказав о пребывании в больнице и том, как выбралась из бокса.

До этого ее никто не искал, но после появления записи активизировался Роспотребнадзор, а главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев посчитал действия Ильиной хулиганством. В то же время главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подала в суд иск с требованием принудительно отправить беглянку на карантин.

Ильина не могла понять, почему ее хотят положить в стационар. Роспотребнадзор ответил, что нет доказательств, что женщина здорова. 13 февраля к ней пришли сотрудники ведомства. Ильина не открыла дверь, пообещав сделать это только в присутствии адвоката. Он приехал, но специалисты уже покинули подъезд. Тогда Ильина решила судиться с ведомством из-за действий его сотрудников.

Заседание состоялось 17 февраля. Его сделали максимально открытым, почти никто не надел маски. Представители Роспотребнадзора утверждали, что Ильина может быть опасна для окружающих — ведь именно это является основанием для принудительной госпитализации, согласно закону об основах охраны здоровья россиян.

В итоге, Ильину все же вернули в бокс. Когда женщина вышла из зала суда, она поцеловала мужа, зная, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. И хоть она сама опирается на сданные ею анализы, которые показали ее «чистоту», все равно могла бы пожалеть супруга. А вдруг что.

Вернувшись в карантин, Ильина отметила, что в палате стало комфортнее. Более того, Боткинская больница сократила сроки карантина после побега Ильиной. Пациентов отпустят раньше ожидаемого.

Алла Ильина в зале суда Источник фото: РИА «Новости» / Александр Гальперин

Пока врачи гоняются за пациентами, у кого наличие коронавируса не подтверждено, на лайнере в Японии одна женщина реально подхватила китайское заболевание. Россиянка находится на судне Diamond Princess.

Карантинные беглецы

Из Боткинской больницы сбежали еще три женщины и один мужчина. Это произошло 11 февраля. Два пациента вернулись после уговоров врачей, а в отношении еще одной — 32-летней Анны Рыбаковой — Невский районный суд зарегистрировал иск о принудительной госпитализации. Это случилось прямо во время рассмотрения дела Ильиной. Если Рыбакову поймают, ее принудительно отправят в бокс.

Имена сбежавших людей: Алла Ильина, Анна Рыбакова, Ольга, Игорь и Гузель Недер (у этой женщины все происходило в Самаре).

Ильина сбежала, но ее принудительно вернули в карантин, Рыбакову найти не могут, Недер попала к врачам в Самаре, но сбежала и поставила на уши полицию. А вот какова судьба 18-летней Ольги и 23-летнего Игоря — не сообщается. Кто-то из них (или оба) добровольно вернулся в больницу, но кто именно — тоже не известно.

С Гузель Недер приключилась неприятная история. Она родом из Самары. Женщина с сыном прилетела из Хайнаня 5 февраля, а через четыре дня у ее сына начался кашель и поднялась температура до 37,3 градуса. Приехала скорая, поставила диагноз ОРВИ и сказала, что нужно сдать анализы в больнице на предмет коронавируса.

Недер пошла на поводу у врачей, отправилась с сыном в больницу. Там женщину с ребенком поместили в бокс, взяли анализы и пообещали, что через три дня их отпустят домой. Но потом срок продлили до пяти дней, а потом — до девяти. В конце концов срок установили двухнедельный.

Спустя несколько суток после поступления в стационар Недер самой стало плохо. Плюс оказалось, что женщина беременна. Муж Недер пытался вызволить супругу через главврача, но он сослался на правило 14-дневного карантина.

Больше всего женщину пугала не ситуация с коронавирусом, а санитарные нормы больницы — врачи ходили в дырявых перчатках, медсестры без спецодежды. Недер боялась, что она или кто-то из ее детей может чем-то заразиться. В итоге, женщина сбежала через окно. Спустя день ей позвонили из полиции и предложили прийти в любой день, чтобы дать показания. Недер так и сделали, но что было дальше — не известно.

Из этих историй выделяется случай 23-летнего Игоря («Фонтанка» опубликовала документ, на котором значится информация о побеге четырех человек, включая Алла Ильину). Он был в Пекине всего четыре часа во время пересадки из Таиланда. Причем в Россию вернулся еще 17 января. 3 февраля он обратился к врачам с болью в горле, а уже 4 февраля его госпитализировали. Говорили, что «на один день», но изолировали на 14 суток, несмотря на чистые анализы.

Беглецам поставили диагноз «Угроза заражения другими инфекционными заболеваниями».