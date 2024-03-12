Здоровье 12 марта 2024, 17:17 Со вкусом язвы и инсульта. В чем опасность энергетиков и как избежать передозировки Врач Петрова: употребление энергетика натощак может спровоцировать язву желудка Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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Энергетики давно известны как крайне вредные для здоровья напитки, тем не менее это не останавливает людей, выпивающих по несколько банок в день. Многие не задумываются о том, что содержится в сладкой тонизирующей газировке и как ее ингредиенты приводят к развитию серьезных заболеваний или даже становятся причиной смерти.

Роскачество проверит энергетики

Специалисты Роскачества проверят популярные энергетики Red Bull, Burn и ряд других тонизирующих напитков, в том числе рекламируемых блогерами. Об этом национальная система мониторинга качества сообщила на своем сайте. Результаты исследования эксперты представят во втором квартале 2024 года.

«Эксперты Роскачества уже составляют бренд-лист для проведения исследования. В него войдут самые популярные напитки, представленные в российской рознице (Adrenaline rush, Red Bull, Burn, Monster и другие), а также более нишевые. В том числе организация планирует включить в исследование энергетики, представленные известными блогерами, которых стало больше за последний год», — уточнили в пресс-релизе.

Россияне могут сами предложить торговые марки энергетических или тонизирующих напитков, которые, по их мнению, следовало бы проверить. Это можно сделать на официальном сайте или в социальных сетях Роскачества. Помимо этого, специалисты призвали пройти опрос.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

По данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, в большинстве случаев россияне пьют бодрящие напитки для поддержания энергии, реже — из-за вкуса, еще реже — для получения витаминов. При выборе энергетиков потребители обращают внимание в первую очередь на марку и бренд, затем — на цену, акции и скидки, сам вкус.

Основная задача исследования — не только оценить качество напитков и их соответствие маркировке, но и проверить, действительно ли энергетики серьезно воздействуют на здоровье потребителя.

Энергетики пользуются спросом у людей по всему миру уже более 40 лет: они позволяют почувствовать себя сильным, сконцентрированным и «практически всемогущим», отметила в разговоре с «360» врач-нутрициолог, валеолог и автор курса «Основы управления здоровьем» Наталья Петрова.

«Сахар, таурин и кофеин в составе обеспечивают повышенную работоспособность и фокус внимания. Также в энергетиках есть гуарана, корень женьшеня, L-карнитин и витамины группы B, D. Но основной эффект достигается с помощью „сахарной тройки“ (сахар, сахароза и глюкоза. — прим. ред.), кофеина и таурина», — объяснила она.

Гуарана — растение-лиана, которое растет в амазонской части Бразилии и Парагвая, а также в Перу, Колумбии и Венесуэле. Ее плоды содержат в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна.

Плоды растения Гуарана / Викимедиа

Почему энергетики вредны для здоровья

За энергетиками действительно закрепилась слава, мягко говоря, не самых полезных напитков. Кардиолог и диетолог Асият Хачирова напомнила, что газировка, дарящая чувство бодрости, содержит большое количество сахара и кофеина. Вместе эти два ингредиента представляют опасность для организма, влияя в первую очередь на нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Если человек употребляет энергетический напиток, а сверху „доливает“ кофе, это вдвойне плохо, потому что кофеина становится много, идет вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. <…> Есть описанные случаи внезапной смерти от передозировки кофеина», — пояснила специалист.

Собеседница «360» добавила: все сладкое, что быстро «всасывает организм» и повышает сахар в крови, может привести к риску развития диабета.

Важно понимать, что кофеин при употреблении более двух банок в день оказывает стимулирующее действие на надпочечники. Это приводит к их истощению. Последние годы все медики говорят о такой патологии, как «усталые надпочечники». Здесь один из главных факторов развития — кофеин. Наталья Петрова врач

Помимо физических недомоганий, ученые из Университета Ньюкасла недавно выяснили, что энергетики могут вызвать психические расстройства в период взросления.

Из-за таких напитков подростки рискуют получить к зрелому возрасту СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), депрессию, тревожность и суицидальные мысли. Это показал анализ данных более миллиона школьников из разных стран.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Смерти из-за энергетиков

Большое количество выпитых энергетиков может убить даже взрослого здорового человека, не говоря о детях. В ноябре 2023 года москвич выпил 15 банок газировки и умер. Мать погибшего уточнила: после выпитых почти семи литров у 39-летнего мужчины поднялась температура и резко ухудшилось состояние.

Нередки случаи отравления энергетиками у детей и подростков. Однако здесь, вероятно, вся вина лежит на производителях бодрящего напитка. Так, в июле 2023 года восьмиклассница из Ульяновска выпила энергетик, потеряла сознание и скончалась в местной больнице.

Спустя месяц похожий случай зарегистрировали Крыму. Школьник, выпив банку тонизирующей газировки, сначала плохо себя почувствовал, затем впал в кому и умер от «отравления неизвестным веществом».

Передозировка энергетиков

Сами производители тонизирующих напитков пишут, что суточная норма составляет не более одной банки в день. Но некоторые люди могут превышать ее в два-три раза, ведь газировка вкусная и сладкая. Тем не менее не стоит забывать, что энергетические напитки могут вызвать отравление и даже передозировку.

По данным Роспотребнадзора, передозировка энергетиков имеет несколько признаков: нервозность, апатия и депрессия, психическое возбуждение, хроническое нарушение сердечного ритма. Смешивание таких напитков с кофеином может привести к непредсказуемым последствиям, предупредили специалисты.

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Как часто можно пить энергетики и кофе

Врач Наталья Петрова подчеркнула: главный фактор защиты организма от воздействия любых веществ, содержащихся в составе некоторых напитков, — умеренность. Она напомнила, что кофе рекомендуют пить после завтрака, до 12 часов дня, в день — не более двух чашек. В таком же режиме человек может употреблять энергетики.

В обязательном порядке это нужно делать после еды, чтобы снизить скорость всасывания сахаров и сократить пагубное воздействие красителей и газировки на стенки желудка. Если кофеинсодержащие напитки пить натощак, можно попасть в группу риска по развитию язвенной болезни желудка или гастрита. Наталья Петрова врач-нутрициолог

По мнению собеседницы «360», следует подыскивать более здоровые альтернативы стимуляторам бодрости. Легкие тренировки, пробежки, йога или контрастный душ укрепляют организм естественным способом, дарят такое же чувство энергии, как и при употреблении тонизирующих напитков.

«Физиологический способ хорош тем, что у него нет энергетических откатов, как после энергетика. Не возникают периоды, снова требующие подобной „активности“. Это лишь означает, что при таком способе люди продлят себе молодость», — заключила врач.