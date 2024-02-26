Здоровье 26 февраля 2024, 13:09 Врач Павлова объяснила, что злоупотребление кофе может сделать зубы и кости более хрупкими

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Если пить слишком много кофе, то этом может негативно сказаться на состоянии костной ткани. Об этом радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она объяснила, что в кофе содержатся танины, которые мешают организму усваивать кальций. Особенно, если человек запивает им еду. Тогда организм начинает тянуть кальций из зубов и костей.

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«Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве», — отметила врач.

Она посоветовала пить не больше двух чашек в день. Такое количество не должно навредить костной ткани.

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