Здоровье 31 августа 2023, 18:38 Подозреваемый — энергетик. Школьник в Крыму умер от отравления неизвестным веществом Диетолог Соломатина: энергетики можно пить крайне редко Freepik

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В Крыму подросток выпил энергетик и почти сразу почувствовал себя плохо. Врачи неделю пытались спасти восьмиклассника, однако его сердце не выдержало. Медики давно предупреждают об опасности энергетических напитков: их содержимое может подкосить даже здорового человека, но особенно опасно для детей и людей с хроническими заболеваниями.

Школьник умер после энергетика

В Крыму школьнику стало плохо после того, как он выпил энергетик. Восьмиклассника срочно отвезли в больницу, где тот впал в кому. Медики поставили диагноз «отравление неизвестным веществом», сообщил Telegram-канал SHOT.

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Ближе к вечеру 14-летний подросток пришел в себя. Однако спустя неделю анализы показали, что состояние резко ухудшилось. Мальчика решили перевозить вертолетом в клинику Симферополя, но у него остановилось сердце.

Школьник хорошо учился и рос в благополучной семье. Полицейские обнаружили дома у ребенка несколько пустых бутылок от энергетиков — как минимум одну из них он выпил перед госпитализацией. Врачи устанавливают точную причину смерти.

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Энергетики в России могут запретить

Похожий случай произошел в июле этого года в Ульяновске. Восьмикласснице стало плохо в гостях у друзей, и она потеряла сознание. На скорой 14-летнюю школьницу привезли в больницу. Спасти ее не удалось.

Медики диагностировали у девушки отравление неизвестным веществом. Полиция выяснила, что на вечеринке не было алкоголя, но молодые люди пили энергетические напитки. Кроме того, когда школьница потеряла сознание, рядом с ней как раз стояла открытая банка энергетика.

Ранее Telegram-канал Mash рассказал о мальчике из Курска, который чудом выжил после энергетика с афродизиаком. Мало того, что 11-летний школьник выпил напиток, он еще закурил после этого электронную сигарету.

Позже дома ребенок потерял сознание, начались судороги и онемели конечности. На скорой его забрали в больницу, там приступ повторился. После этого пациента перевели в центральную городскую детскую больницу.

Во многих регионах России действует ограничение на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Не так давно в Госдуме предложили полностью запретить продавать такие напитки лицам моложе 18 лет. В Белоруссии подобный запрет уже есть.

Почему энергетики опасны для здоровья

Кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «360» сказала, что не берется делать заключения по истории подростка из Крыма. В любом случае энергетики могут быть опасны, особенно для детей, у которых еще не до конца сформировалась нервная и сердечно-сосудистая системы.

Не исключено, что у умершего мальчика были какие-то хронические заболевания, о которых не знали ни родители, ни врачи, добавила Соломатина. Обычно их обнаруживают, когда человек попадает в больницу, где ему делают УЗИ, проверяют состояние сердца, сосудов и так далее.

Также перед энергетиком ребенок мог выпить что-то кофеиносодержащее — кофе или какой-то крепкий чай. Есть таблетки-энергетики с кофеином, разные добавки с гуараной. Также мальчик мог достаточно бурно провести время накануне: на дискотеке скакал или пару ночей не спал. Елена Соломатина

Таким образом, вероятно, нагрузки, общее состояние организма плюс хронические заболевания и большое количество кофеина вызвали тахикардию и обезвоживание, объяснила Соломатина. Стечение всех этих обстоятельств могло привести к смерти.

Однако, если врачи сказали, что было отравление неизвестным веществом, значит, все-таки они предполагали, что проблемы не со стороны сердца или сосудистой системы. Возможно, дело вообще не в энергетике, а в красителе или тех добавках, которые содержатся в этих банках. Елена Соломатина

Сам напиток могли изготовлять в антисанитарных условиях: нынешние технологии позволяют обустроить подобное производство где угодно. Поэтому при отравлении нужно учитывать много факторов.

«Но первое, что приходит на ум, — передозировка кофеина. Чувствительность к нему у каждого человека индивидуальна, а у детей она еще и повышена, особенно к любым алкалоидам — сигаретам, алкоголю, наркотикам», — предупредила собеседница «360».

Опасные добавки

Врач подчеркнула, что даже здоровым людям увлекаться энергетиками не стоит. Разумеется, бывают какие-то критические ситуации, но и в них оправдана максимум одна банка энергетика.

«Как правило, в такие напитки входит гуарана плюс кофеин, а также кофеин синтетический. У натурального есть сдерживающий фактор других компонентов, которые не дают ему сразу всасываться в кровь: он поступает постепенно и организм успевает выработать ферменты», — пояснила Соломатина.

Когда человек постоянно пьет кофе, у него уже компенсаторно вырабатывается аденозин — антагонист, нейтрализующий действие бодрящего напитка. Поэтому важно, знаком ли вообще организм с кофеином.

«У человека, который ни разу кофе не пил, все рецепторы еще чистые, его организм просто еще не вырабатывает сразу на них аденозин, не знает, что это такое. В таком случае передозировка может быть мгновенной от одной чашки», — уточнила врач.

Но здесь речь идет об обычном кофе. В синергетическом напитке синтетический кофеин ничем не сдерживается, кроме того, сладкая газировка усиливает всасывание компонентов напитка. Все сразу «несется» в организм, словно из ушата окатили, подчеркнула Соломатина.

Но эту энергию напиток берет у организма взаймы, словно выгребает деньги из кубышки, ничего не оставляя взамен. И когда энергия потребуется снова, взять ее будет больше негде. Пытаться снова взбодрить организм — все равно что стегать загнанную лошадь. Елена Соломатина

В таком случае при истощении организма могут возникать самые разные негативные последствия. Да и нередко энергетические напитки вступают в реакцию с обычными таблетками, не говоря уже о серьезных препаратах, подытожила медик.