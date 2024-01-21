Эксклюзив 21 января 2024, 13:00 «Умненькие, но невнимательные». Кем на самом деле вырастают дети с диагнозом СДВГ? Российский блогер рассказал о жизни взрослого с диагнозом СДВГ Unsplash

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Примерно у каждого десятого ребенка в России диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности. Аббревиатура СДВГ на слуху настолько, что этот диагноз стали как приписывать себе самостоятельно, так и, напротив, списывать реальные симптомы расстройства на лень или дурное воспитание. Почему СДВГ до сих пор считают «детской» болезнью и кем вырастают люди, у которых его не выявили вовремя, выяснил «360».

«Надо быть внимательнее!»

Многим (например, автору этой статьи) приходилось слышать фразу «Надо быть внимательнее!» на протяжении всех 11 лет в школе, по несколько раз на дню. Каждый день.

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Причем обиднее всего были сами поводы, из-за которых приходилось постоянно заставлять себя концентрироваться — часто это глупые, элементарные ошибки в непропорционально сложных задачах: перепутанные местами буквы или цифры, недописанные предложения.

Global Look Press

Отсюда вечный титул, переходящий из уст в уста всех учителей: «умный ребенок, но невнимательный». Или еще того хуже — «умный ребенок, но ленивый». Совсем плохо, когда появляется характеристика «неуправляемый» из-за того, что ребенок не в состоянии высидеть спокойно пять, а то и шесть уроков.

Иногда это может иметь вполне конкретную физиологическую причину — синдром дефицита внимания и гиперактивности.

МКБ-11 определяет СДВГ как расстройство нейропсихического развития, которое характеризуется определенными паттернами нарушений внимания и/или особенностей поведения по типу гиперактивности — импульсивности. Эти проявления негативно влияют на учебное, профессиональное или социальное функционирование. Медики выделяют три основных варианта СДВГ: с более выраженной невнимательностью, с более выраженной гиперактивностью, смешанного типа. Третий вариант считается самым распространенным.

Зарубежные ученые связывают СДВГ с нарушением выработки в мозге одного из важнейших нейромедиаторов — дофамина. Это вещество играет едва ли не главную роль при формировании приятного ощущения скорого поощрения: «нажми на кнопку — получишь результат». Также оно помогает не только концентрироваться, но и плавно смещать фокус внимания с одного аспекта задачи на другой.

Трудно учиться, когда такого важного вещества в организме отчаянно не хватает. Говоря откровенно, трудно делать практически все.

Первые симптомы СДВГ могут проявляться у детей в возрасте до 12 лет, а дальше они могут усугубляться либо проявляться меньше. Речь именно о проявлениях: взрослея, многие люди с этим расстройством просто учатся маскировать те симптомы, которые общество считает слишком странными, неприятными или неудобными.

Блогер Андрей Аносов с никнеймом RedRussian1337 набрал в TikTok 124 тысячи подписчиков, которым он рассказывает, как ему живется с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Диагноз Андрею поставили в 27 лет. До этого времени он просто считал себя «раздолбаем с фиговой памятью» — другая вариация на тему «умный, но ленивый».

Для меня СДВГ — это постоянная необходимость перебарывать и уговаривать свой мозг абсолютно во всем: надо поесть? Сначала не забудь, что надо, а потом еще заставь себя пойти поесть. Хочешь почитать книгу? Удачи тебе сначала заставить себя сесть за чтение, а потом не отвлекаться на свои мысли и не перечитывать одну страницу 15 раз. RedRussian1337 блогер

Гиперфиксации, маскинг, фиджетинг — словарь СДВГ

Детский, подростковый психолог Елена Лосева рассказала об этом механизме подробнее. По ее словам, ребенок (а затем и взрослый человек) с симптомами СДВГ все время испытывает двойную нагрузку на психику.

«Если говорить в условно-бытовом смысле, ребенок с СДВГ при учебе в школе либо сдерживает себя, либо учится. На обе задачи у него ресурса не хватает. Эти дети выбегают в коридор на уроке, они не могут заставить себя сидеть. Если же они заставляют себя сидеть, хватает всего на пару уроков», — пояснила она.

И вот когда ребенок с подобным диагнозом вырастает, не зная, что его особенности поведения — это не лень или безалаберность, а симптомы расстройства, начинаются проблемы. Кроме того, СДВГ считается коморбидным состоянием: риск, что у человека с этим расстройством в будущем появятся еще и другие, иногда более травмирующие, довольно велик.

«Некоторые дети и взрослые на публике могут, например, контролировать гиперкинезы, внешние тики, подергивания, но потом дома это накатывает. Человек во взрослом возрасте учится это контролировать лучше, но его состояние может перейти в другой диагноз, форму другого психического расстройства», — рассказала невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

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Адаптацию людей с СДВГ — больших и маленьких — к условиям жизни в социуме психолог Елена Лосева сравнила с более физиологичным примером.

«Когда, например, люди учатся жить с больной ногой, они учатся меньше на нее наступать. Человек с СДВГ начинает адаптироваться. Где-то это происходит более сознательно, где-то — менее, поскольку человеку так удобнее. Как с хромой ногой», — уточнила она.

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Контроль над проявлением симптомов СДВГ и других расстройств, внешние признаки которых смущают или раздражают окружающих, нейроотличные люди называют «маскингом». То есть маскировкой под нейротипичного, «нормального» человека. Процесс похож на косметический ремонт, когда в доме уже пошли трещины.

RedRussian1337 рассказал, что учился адаптировать свои проявления к ожиданиям общества интуитивно.

«В какой-то момент, чаще после негативного опыта при социализации, новые слои „маски“, подавляющие часть тебя, просто становятся постоянными фоновыми мыслями в голове: „Не дергай ногой, не дергай ногой“, „Вот сейчас отреагируй, кивни или угукни, а не смотри в окно на птиц“, „Иди спокойно, даже если хочешь пробежаться“, „Стой смирно, не пританцовывай под музыку в голове, тебя посчитают странным“. Все это требует постоянного контроля», — поделился он.

Эсдэвэгэшные черты просто найдут приемлемый для общества и вредный для тебя выход: заставил себя не дергать ногой? Теперь ты грызешь щеки! Не напеваешь песню вслух? Теперь она играет у тебя в голове так громко, что ты не можешь воспринимать информацию! RedRussian1337 блогер

В свою очередь, повторяющиеся действия (у каждого человека с СДВГ они свои) часто называют другим англицизмом — «фиджетинг», или, если переводить дословно, «ерзанье».

Подергивания ногой, привычка грызть край ручки или ногти, барабанить по любой поверхности — действия, без которых, как кажется, разум просто отказывается работать. Все это так или иначе относится к понятиям фиджетинга.

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Еще один важный термин в эсдэвэгэшном словаре — «гиперфиксация». Если говорить просто, то это очень большой интерес к той или иной теме — настолько, что ее изучение не просто приносит удовольствие (и позволяет вырабатывать драгоценный дофамин), а становится на тот или иной срок главной задачей. Внимание целиком фокусируется на объекте интереса, вне зависимости от необходимости делать что-то еще, например работать. Или даже есть.

Причем попытки ограничить гиперфиксацию могут вызвать психологические эффекты, схожие с ломкой. Ну а когда гиперфиксация исчезает, ее объект может вызывать настоящее отвращение.

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Блогер RedRussian1337 рассказал, что один из недавних случаев гиперфиксации на чем-либо у него произошел из-за компьютерной игры.

«За первые полторы недели я наиграл около 90 часов, из которых 36 были подряд, без перерыва на сон. После чего мне нужно было работать, и во время работы я думал только о сюжете игры, о предысториях персонажей и вариантах развития своего. Мне каждый день снились сны с элементами игры. Когда я закончил двухнедельный проект, снова смог отдаться в объятия гиперфикса. В итоге за шесть недель я наиграл 408 часов, еще примерно часов 100-150 потратил на потребление контента по игре и ее обсуждение с друзьями. А потом одним воскресным утром просыпаюсь и понимаю, что меня отпустило. Больше трех месяцев я ту игру даже не запускал», — объяснил он.

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Танцы на одной ноге

Жизнь молодого взрослого с диагнозом синдром дефицита внимания и гиперактивности RedRussian1337 тоже сравнил с хромотой. Российская медицинская система относится к этому расстройству традиционно скептически, временами игнорируя вполне реальные случаи, трактуя их либо как другие заболевания, либо предъявляя претензии нерадивым родителям. Якобы они не могут воспитать чинно сидящего на всех уроках ребенка.

Блогер отметил, что на ежедневной основе он отвечает не только на вопросы взволнованных пользователей, которые задумались о своем ментальном здоровье, но и на колкости большого числа скептиков. В комментариях к видео Андрея они частенько прибегают к аргументам в духе «били вас мало в детстве».

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RedRussian1337 назвал три самых надоевших мифа о расстройстве, с которым ему приходится жить в нашем совершенно не приспособленном для эсдэвэгэшников мире.

Первый: что СДВГ бывает только у детей либо что его не бывает вообще и «это все придумал Черчилль в 18-м году».

Второй: что если человек не бегает по стенам от гиперактивности, то СДВГ у него нет.

Третий: по словам блогера, от этого мифа у него «горит каждый раз, как в первый» — что люди с СДВГ просто лентяи.

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Как лечат СДВГ

Отдельная тема — медикаментозная терапия во взрослом возрасте.

«В России разрешено только одно лекарство от СДВГ, вот только действует оно хорошо исключительно на детей. Шанс того, что оно подействует на взрослого, — примерно 60-70%. С одной стороны, мне повезло, на меня он действует, с другой — не повезло, потому что только предельные дозировки», — поделился RedRussian1337.

Лечение проявлений СДВГ подразумевает и довольно большие траты: таблетки и всяческие добавки, которые назначают врачи, обычно рекомендуют принимать в сочетании с длительной психотерапией.

Андрей подчеркнул, что в его случае лечение действует, давая желанную усидчивость и возможность надолго фокусировать внимание на рабочей задаче. Вот только заставить преодолеть то, что специалисты называют исполнительной дисфункцией, — пинками загнать себя, собственно, выполнять задачу — все еще трудно.

«Коррекция с помощью психотерапии или дефектологов — это такое же исцеление, как дать человеку без ноги протез и сказать: „Ты исцелился“. То есть да, жить будет полегче, но нога не отрастет», — заключил блогер.