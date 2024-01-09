Здоровье 09 января 2024, 13:32 Хирург Умнов заявил, что увлечение энергетиками может привести к инсульту

Читать 360tv в

Злоупотребление энергетическими напитками может обернуться очень серьезными последствиями для организма, вплоть до летального исхода. Об этом News.ru сообщил преподаватель медфака Государственного университет просвещения, хирург Александр Умнов.

Он объяснил, что зависимость от энергетиков может сформироваться за срок от трех месяцев до полугода при ежедневном употреблении. Кроме того, напитки наносят организму непоправимый вред, а также вызывают множество болезней.

Реклама

«В различных странах мира врачами зарегистрированы смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, потеря сознания неожиданная и последующая смерть от несчастного случая, диарея и рвота, обострения язвенной болезни и другие», — сказал Умнов.

Авторы: