Общество 13 февраля 2024, 11:27 Кардиолог Хачирова: кофеин и сахар в составе энергетиков представляют опасность для организма

Читать 360tv в

Кардиолог и диетолог Асият Хачирова призвала отказаться от частого употребления энергетиков. В беседе с радиостанцией Sputnik эксперт перечислила наиболее опасные ингредиенты этих продуктов.

По словам врача, важно обратить внимание на количество кофеина в составе.

Реклама

«Если человек употребляет энергетический напиток, а сверху „доливает“ еще и кофе, то это вдвойне плохо, потому что кофеина становится много, и идет вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. <…> Есть описанные случаи внезапной смерти от передозировки кофеина», — пояснила специалист.

Она напомнила, что газировка, стимулирующая заряд бодрости, содержит большое количество сахара. В результате может произойти резкий скачок глюкозы в крови, из-за чего страдает поджелудочная железа.