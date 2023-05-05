Здоровье 05 мая 2023, 23:40 Взбодриться и не умереть. Когда энергетики могут довести до гробовой доски Кардиолог Минина: употребление даже одной банки энергетика может привести к смерти Soekarno Omar / Unsplash

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Жительница Сергиева Посада впала в кому, выпив 2,5 литра энергетика. Женщину доставили в районную больницу, где за ее жизнь боролась бригада врачей. Благодаря их своевременным действиям в скором времени она пришла в сознание. Врач-терапевт, кардиолог Ольга Минина рассказала «360», что стимулирующие напитки на самом деле не придают сил, а заставляют организм работать на износ. По словам специалиста, употребление даже одной банки энергетика может стать фатальным.

Выпила и чуть не умерла

В сергиевопосадскую больницу поступила 33-летняя местная жительница без сознания. Выяснилось, что девушка целый день ничего не ела, а вечером решила взбодриться и выпить 2,5 литра энергетика. После этого в глазах у нее потемнело, и она временно впала в кому.

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Врачи обследовали пациентку и диагностировали почечную недостаточность и тахикардию. Это состояние могло усугубиться отеком легких и остановкой сердца. Врачи из Сергиева Посада определили девушку в отделение реанимации и интенсивной терапии, где взялись за спасение ее жизни. Вскоре она пришла в себя.

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«Девушке была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапия. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы», — рассказала исполняющая обязанности заведующей терапевтическим отделением № 1 больницы Наталия Копычева.

Сейчас пациентка чувствует себя нормально, ее перевели на домашнее лечение. В Минздраве Подмосковья напомнили, что энергетики оказывают мощный стимулирующий эффект на сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы, что вызывает серьезный стресс. В случае с пострадавшей девушкой переизбыток адреналина возымел обратное действие. Медики напомнили, что лучшим стимулятором являются качественный сон и разумные физические нагрузки.

Обманный эффект напитка

Основные составляющие энергетиков — кофеин, газировка и сахар, рассказала «360» кардиолог Ольга Минина. По ее словам, в напитке могут присутствовать и растительные тонизирующие вещества, но основную роль играет именно кофеин.

«Сам по себе напиток сил не придает <…> Энергетик заставляет организм работать на повышенных оборотах, используя собственные резервы. Этот эффект очень временный, за который придется платить, [который] принесет в итоге много неприятностей», — отметила она.

Минина добавила, что в большей степени энергетики рассчитаны на подростков и студентов — тех, кто старается успеть все. Верно распределяющие свой день люди не станут их употреблять, подчеркнула врач-кардиолог.

Убийственные дозы

По словам собеседницы «360», употребление энергетиков вызывает возбуждение нервной системы, активизацию мыслительных процессов и придает физические силы, но лишь временно. Параллельно повышается артериальное давление и учащается пульс.

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«И если есть изначально какие-то проблемы — например, предрасположенность к аритмиям, сердечным приступам, тогда в больших или даже в небольших, умеренных дозах может вызвать неприятные вещи вплоть до летального исхода. В принципе, необязательно даже какое-то количество — 10-15 банок — можно неудачно выпить одну банку и получить сердечный приступ с летальным исходом», — рассказала Ольга Минина.

Она добавила, что зачастую энергетики пьют после употребления алкоголя, что наносит дополнительный удар по организму. Эффект в этом случае может быть непредсказуемым, уточнила специалист.

Исключительные случаи

Собеседница «360» рассказала, что как врач не стала бы никому рекомендовать энергетики.

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«Единственное исключение, когда это можно использовать — когда ты действительно попал в ситуацию, когда тебе нужно ехать за рулем двое суток, у тебя нет возможности отдохнуть, сделать какой-то перерыв, восстановить собственные резервы. Или какие-то перелеты, когда тебе нужно откуда-то взять силы, можно, наверное, взять выпить одну-две-три баночки, если ты знаешь, что твой организм никогда не выдавал никакие аритмии», — предупредила Минина.

В декабре в России предложили запретить продажу энергетических напитков подросткам. Зампред правительства Татьяна Голикова распорядилась проработать этот вопрос.