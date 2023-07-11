Происшествия 11 июля 2023, 09:02 Восьмиклассница в Ульяновске скончалась после отравления неизвестным веществом Shot: в Ульяновске восьмиклассница умерла после отравления неизвестным веществом РИА «Новости»

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Восьмиклассница в Ульяновске скончалась после отравления неизвестным веществом. Рядом с подростком, когда она потеряла сознание, обнаружили открытую банку энергетика и газовый баллон для заправки зажигалок. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Девушке стало плохо вечером 9 июля, когда она была в гостях у друзей. Ребята веселились и пили энергетические напитки, по предварительным данным, алкоголя не было. Внезапно 14-летней школьнице стало плохо, она потеряла сознание.

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Подростка доставили в больницу, но врачам не удалось спасти девушку. У нее диагностировали отравление неизвестным веществом. Точная причина смерти станет известна после судмедэкспертизы.

Мать скончавшейся девушки, передал канал, рассказала, что дочь испытывала недомогание еще за три дня до произошедшего. Восьмиклассница жаловалась на головную боль и тошноту, у нее повышалось давление. Однако в больницу она не обращалась.

В причинах гибели девушки разберутся правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Идет проверка.

Ранее школьник из Москвы попал в реанимацию с алкогольным отравлением, молодой человек праздновал окончание девятого класса. Юноша вместе с одноклассниками устроил вечеринку где, по предварительным данным, выпил спиртное. После подросток потерял сознание, ему вызвали скорую.