Чем обернутся для Украины российские удары по энергетической инфраструктуре | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 20:07 Поделиться Telegram

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Viber Не только электричество. ВСУ предрекли хаос и поражение из-за российских ударов по инфраструктуре Военный обозреватель Литовкин: удары по ТЭС и ТЭЦ на Украине ввергнут ВСУ в хвос

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Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. В результате пострадали энергетическая система, железные дороги и другие объекты. Последствия на себе прочувствуют не только ВСУ, но и страны Запада, завязанные на украинских ресурсах.

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Моральный удар

В результате ударов Вооруженных сил России 10 октября пострадали десятки энергетических объектов на Украине. В Киеве и области повреждена Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), а также ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 на берегу Днепра и подстанция (ПС) 110 Вокзальная.

В Харькове и области вышли из строя ПС Харьковская, Залютино, Лосево, Харьковская ТЭЦ-5, Чугуевская ТЭЦ-2 и Змиевская ТЭС. В регионе наступил блэкаут, сообщают об остановке подачи не только электричества, но и воды. В главном городе области также нет связи, метро встало из-за отсутствия энергии.

Попадание по ПС Конотоп в Сумах оставило область без света, аналогичная ситуация — в Тернополе, Ровно, Житомире и в Полтаве, где прилеты вывели подстанции из строя. Во Львове, Днепропетровске и Хмельницком после ударов по ТЭЦ нет воды и электричества, на крупные перекрестки из-за отключения энергии вышли регулировщики.

Помимо этого, ракеты попали в Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. Украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что в результате повреждено распределительное устройство, поэтому в часы пиковых нагрузок на западе Украины возможны веерные отключения электричества из-за перегрузок. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, местные власти остановили маршруты трамваев и троллейбусов.

Другой прилет, затронувший не только украинские системы, пришелся на Криворожскую ТЭС. Местные власти под угрозой принудительного отключения электричества ввели ограничения как для бизнеса, так и для горожан. Жителей Кривого Рога предупредили о частичном отключении уличного освещения и призвали не использовать энергоемкие бытовые приборы.

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин объяснил «360», что массированные атаки на энергосистему Украины в том числе стали моральным ударом по киевскому режиму.

«Они восхищались тем, что подорвали Крымский мост — и [советник руководителя Офиса президента Украины Михаил] Подоляк, и [советник президента Украины Алексей] Арестович, и даже эстонский министр иностранных дел с восхищением говорил об этом. А тут они получили столько оплеух», — сказал эксперт.

Экспорт на Запад под вопросом

Из-за удара по Бурштынской ТЭС перебои в подаче электроэнергии могут возникнуть не только у западных украинских регионов, но и у соседних стран. Станция находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. ТЭС уже 20 лет отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштрынского острова», интегрированного в европейскую энергетическую систему.

По информации проукраинского Telegram-канала «Легитимный», согласно предварительным подсчетам, ущерб в результаты удара ВС России превысил два миллиарда гривен — порядка 55 миллионов долларов. Причем эта сумма может существенно увеличиться из-за того, что при подобных повреждениях инфраструктуры Украина не способна экспортировать электроэнергию на Запад. Потерю дохода оценили в 8-11 миллионов евро в сутки.

«Источник дополняет, что власть пытается сохранить экспорт в ЕС, урезав внутреннего потребителя. Офису президента важнее продать электричество в Европу и получить реальные деньги, чем обеспечить свой народ, который в 50% случаях не оплачивает тарифы, так как у людей нет денег», — уверены авторы публикации.

Однако в украинском Министерстве энергетики заявили, что экспорт электроэнергии приостановят с 11 октября, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны.

Не только электричество

Виктор Литовкин объяснил, что удары по энергетической системе обусловлены в том числе военной необходимостью, поскольку ТЭС, ТЭЦ и подстанции среди прочего питают военные объекты — штабы и расположения ВСУ, системы связи.

«Военный объект — не только то место, где стоит пушка или ракета. Потому что ракета не взлетит, если не поступит команда на пуск. А она поступает по электросетям, по радиосигналам, которые работают от энергии», — подчеркнул он.

Из-за отключения электричества и других систем по всей стране, по словам обозревателя, армия будет парализована, отрезана от командования.

Дело в том, что потеряно управление армией, если разрушена система связи. Это серьезный удар по их Вооруженным силам, ведь они не смогут отдавать команду штаба в войска, а войска не смогут передавать информацию в штаб. Это все рождает хаос, а он — поражение Виктор Литовкин.

Вооруженные силы России также отчитались об уничтожении двух топливных баз ВСУ в Днепропетровской области и пяти складов с боеприпасами и вооружением. Все это отразится не только на моральном состоянии украинской армии, но и на ее боеспособности. А удар по машиностроительным заводам в Днепропетровске и Конотопе ограничит возможности военных по восстановлению поврежденной техники.

Между тем прилет по Криворожской ТЭС, которая обеспечивала электроэнергией металлургический завод «Криворожсталь», затронет не только Украину, но и Францию — именно туда предприятие поставляет легированную сталь. По информации Telegram-канала Readovka, сплав необходим для восстановления атомной энергетической системы европейской страны. После того как Россия сократила поставки газа в ЕС, руководство республики решило запустить все атомные реакторы к зиме.

Однако существенная часть из них вышла из строя, поскольку долгое время Евросоюз был сконцентрирован на так называемой зеленой энергетике. Легированная сталь нужна Франции для ремонта поврежденных коррозией систем охлаждения. Сможет ли страна заменить украинское сырье, пока не ясно.

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