ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области | 360°

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10 октября 2022, 14:22

ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны сообщило об уничтожении топливных баз ВСУ в Днепропетровской области

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Вооруженные силы России уничтожили две топливные базы ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах городов Днепропетровск и Павлоград уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

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В министерстве напомнили, что 10 октября российскими вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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В ведомстве обратили внимание, что цель удара была достигнута и все объекты, которые были намечены, поражены.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил власти Украины о жестком ответе на теракты в России. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета Безопасности. Он подчеркнул, что если украинские власти продолжат свои попытки проведения терактов на территории России, то ответы будут соответствовать уровню угроз.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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