ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области Минобороны сообщило об уничтожении топливных баз ВСУ в Днепропетровской области РИА Новости

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Вооруженные силы России уничтожили две топливные базы ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах городов Днепропетровск и Павлоград уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

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В министерстве напомнили, что 10 октября российскими вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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В ведомстве обратили внимание, что цель удара была достигнута и все объекты, которые были намечены, поражены.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил власти Украины о жестком ответе на теракты в России. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета Безопасности. Он подчеркнул, что если украинские власти продолжат свои попытки проведения терактов на территории России, то ответы будут соответствовать уровню угроз.

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