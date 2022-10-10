Власти Кривого Рога ввели ограничения на расход электричества | 360°

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Власти Кривого Рога ввели ограничения на расход электричества

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о необходимости ввести ограничения на расход электроэнергии

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Жители Кривого Рога столкнутся с временным ограничением на потребление электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

По его словам, из-за необходимости экономии уличное освещение будет частично отключено. Предпринимателей он попросил выключить все рекламные вывески.

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«Сегодня с 17.00 до 22.00 критически важно снизить потребление электроэнергии», — отметил глава города в своем Telegram-канале.

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Он призвал промышленные предприятия полностью отключить все энергоемкое оборудование.

По словам Вилкула, жителям города лучше не пользоваться энергоемкими бытовыми приборами. Если этого не сделать, придется «принудительно отключить весь город».

Ранее сообщалось, что после сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество.

Также украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве. Момент одного из них прервал утренний эфир BBC. Телеканал опубликовал видео, которое распространилось в соцсетях.

Серия взрывов раздалась в Киеве утром в понедельник. В Сети появились кадры горящей станции ТЭЦ.

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