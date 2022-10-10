Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением ВСУ | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением ВСУ Минобороны РФ: ВСУ лишились пяти складов с боеприпасами и вооружением РИА Новости

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Российские военные уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять складов украинских военных уничтожили в районах Северска, Авдеевки и Шевченко (ДНР), Новоалександровки в Запорожской области, Березнеговатого в Николаевской области.

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Подразделения ВС РФ также поразили шесть пунктов управления ВСУ в районах Верхнекаменского, Бахмутского, Артемовска и Угледара в Донецкой Народной Республике, Павловки в Запорожской области и Благодаровки в Николаевской области.

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Кроме того, российские военные нанесли удары по 52-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143-х районах.

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