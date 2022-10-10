«Пораженческий настрой». Удары по украинской инфраструктуре подавят боевой дух ВСУ | 360°

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«Пораженческий настрой». Удары по украинской инфраструктуре подавят боевой дух ВСУ

Политолог Михайлов: удары России по инфраструктуре Украины подорвут настрой ВСУ

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Решение российского руководства ударить по инфраструктурным объектам на Украине неминуемо окажет влияние как на ход боевых действий, так и на мотивацию ВСУ. Родственники военных начнут задавать им вопросы в ситуации, при которой никто не сможет больше чувствовать себя в безопасности. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

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Коллапс украинской экономики

Брифинг официального представителя российского Минбороны Игоря Конашенкова как всегда оказался краток, но объективен. По ударам возмездия было сказано просто: все объекты поражены. Во всяком случае, те, по которым были поставлены задачи.

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Мы можем говорить о частичном коллапсе украинской экономики. После этого, думаю, будем наблюдать коллапс и на фронте.

Станет невозможно подвозить в должном объеме вооружение и оказывать поддержку Вооруженным силам Украины. Нам не нужно останавливаться. Удары продолжатся и по другим направлениям, прежде всего чтобы помочь российским войскам.

Состояние шока

Отражены удары на Николаево-Криворожском направлении, были попытки прорыва на Купянском направлении. Уничтожены украинские самолеты МиГ, РСЗО «Грады». Но главное, что сейчас вся украинская армия находится в шоке. У военных — родственники по всей стране, а по ним нанесли удары.

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Люди сидят без света, воды и тепла. Интересно, как себя поведут военные, когда люди начнут задавать вопросы, на которые нет ответа.

Настрой на поражение

Уверен, когда родственники военнослужащих выйдут на митинги против украинской власти, то и военные сдадут позиции. У них нет другого выбора.

Однозначно, будет пораженческий настрой. Это вопрос ближайшего времени, когда ситуация на фронте изменится.

Киев

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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