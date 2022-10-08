Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту | 360°

Мир 08 октября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту Глава МИД Эстонии Рейнсалу обрадовался взрыву на Крымском мосту

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил спецназ Украины после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщило местное интернет-издание Delfi.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — заявил он.

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Политик напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара и посетовал, что его не разрушило взрывом. Но он нашел повод для радости в том, что движение остановилось.

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Ранее эксперт по дорожному строительству, почетный дорожник и почетный строитель Александр Малов рассказал, что на ремонт Крымского моста после взрыва со стороны ВСУ понадобятся всего три месяца. Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП.

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