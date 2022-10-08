Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту | 360°

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Эстония поздравила ВСУ после взрыва на Крымском мосту

Глава МИД Эстонии Рейнсалу обрадовался взрыву на Крымском мосту

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил спецназ Украины после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщило местное интернет-издание Delfi.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — заявил он.

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Политик напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара и посетовал, что его не разрушило взрывом. Но он нашел повод для радости в том, что движение остановилось.

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Ранее эксперт по дорожному строительству, почетный дорожник и почетный строитель Александр Малов рассказал, что на ремонт Крымского моста после взрыва со стороны ВСУ понадобятся всего три месяца. Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП.

Терроризм

Эстония

Украина

Взрыв на Крымском мосту

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