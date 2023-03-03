Спецоперация 03 марта 2023, 18:20 Украина готова потерять Артемовск. Оправдаться перед Западом помогут отставки в ВСУ Военный эксперт Джерелиевский назвал варианты того, что станет с ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Украинские военные терпят стремительное поражение в Артемовске. Еще немного, и кольцо окружения сомкнется. Тем временем в Киеве меняют командование, назначая виновных в разгроме армии. Некоторых функционеров метла власти пощадит — слишком много они знают о махинациях президента Владимира Зеленского и его окружения.

Громкие отставки на Украине

ВСУ готовятся оставить Артемовск. Один из украинских командиров рассказал, что им поступило боевое распоряжение немедленно отступить из города, бои за который продолжаются семь месяцев. Впрочем, солдаты сами бросают позиции, не желая гибнуть в окружении.

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Тем временем власти Украины ищут виноватых, ведь Владимир Зеленский еще в феврале клялся, что «Бахмут не будет сдан». Первым в отставку отправился командующий ВСУ в Донбассе Эдуард Москалев.

По информации местных СМИ, следующими своих должностей могут лишиться командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и главнокомандующий Валерий Залужный. Однако фигуранту коррупционного скандала — министру обороны Алексею Резникову — пока по-прежнему ничего не грозит.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный / сайт ВСУ

Артемовск будет стоить карьеры Сырскому

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», что возможны разные варианты развития событий. Позавчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что принято решение о переброске подкрепления в Артемовск и сдавать его не собираются.

«Вчера украинские источники сообщали о том, что из-под Сватова перебрасывают войска в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.). Для командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского это вопрос личный: на Банковой ему прямо сказали, что с потерей Артемовска его карьера завершится», — уточнил Джерелиевский.

Поэтому Сырский старается хоть как-то удержать город, отметил военный эксперт. Ему будет безразлично, сдадут населенный пункт тихо или с боями, сколько солдат там погибнут — командующий сухопутными войсками ВСУ готов идти на все. Но неизвестно, позволят ли ему это сделать.

Три выхода из города

Скорое освобождение Артемовска не вызывает никаких сомнений, подчеркнул Джерелиевский. Вопрос в том, как это произойдет. Евгений Пригожин, основатель группы «Вагнер», предложил оставить гуманитарный коридор, через который смогут отойти население и боевики.

«Другой вариант: ВСУ попадают в окружение. Фактически это уже свершилось, осталось только замкнуть его — перерезать дорогу на Часов Яр. Сдаться боевикам вряд ли разрешат — авторитет украинской власти может этого не выдержать», — объяснил Джерелиевский.

Он не исключил, что военачальники могут отказаться слушать киевское руководство. В свое время генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, несмотря на указание Адольфа Гитлера держаться до последнего солдата, тоже сдался в Сталинграде.

Третий вариант: ВСУ продолжат сопротивляться, и их уничтожат. Это, конечно, чревато большими потерями среди наших солдат, которым придется отвоевывать каждый квартал, каждый дом. Будут потери среди мирного населения, не успевшего эвакуироваться из города, и, разумеется, среди военных-украинцев. Борис Джерелиевский военный эксперт

На Украине уже сложилась катастрофическая ситуация: по сути, там выбито несколько поколений здоровых, молодых, трудоспособных мужчин. Страну ждут серьезные демографические проблемы, предупредил собеседник «360».

Проигрыш как повод для подачек

Политический советник Сергей Маркелов добавил, что от украинских властей ждут две реакции — публичную и непубличную. Первую начали прокачивать: пропаганда стала снижать ценность Бахмута-Артемовска.

«Они уже сказали, что там никто не живет, это ничего не значащий территориальный пункт, который не имеет важности для боевых действий. То есть обесценивают то, что сами семь месяцев упорно защищали», — пояснил Маркелов в беседе с «360».

Вторая реакция идет скрытно. Это кадровые, военные и иные решения, которые позволят Украине еще больше усилить манипуляции коллективным Западом. Официально все объяснят необходимостью перезагрузки армии.

Мы точно услышим после сдачи Артемовска обращение Украины к Западу: «Мы же вас просили! Нам не хватало оружия, войска-то у нас были, но мы не можем их туда бросить без патронов, без систем артиллерийской поддержки!» — и так далее. Сергей Маркелов

По словам политолога, после поражения в Артемовске украинские власти примутся активнее стимулировать западный мир на очередные подачки.

Убирать Резникова рискованно

Всем очевидно: министр обороны Алексей Резников — токсичный член команды Зеленского, напомнил Маркелов. Пока глава ведомства остается на своем месте, но его снесут, как только баланс «оставить или казнить» поменяется в сторону «казнить».

«На сегодня это некомпетентный человек. На должность главы Минобороны Резникова поставили совершенно под другие задачи. Наверняка он сам понимает, что скоро его понизят рангом, но совсем его не выкинут — слишком много знает», — сказал политолог.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников выступает в Раде / РИА «Новости»

В условиях военных действий увольнение любого человека из верхних эшелонов власти рискованно — вдруг начнет говорить правду, заметил Маркелов. Резников может бежать на Запад и оттуда «сливать» Зеленского. Поэтому министра пока не трогают.