Мир 25 декабря 2022, 16:58 Командование ВСУ столкнулось с массовым дезертирством Офицеры ВСУ поддержали идею об усилении наказания за дезертирство РИА «Новости»

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Предложение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об ужесточении наказания за дезертирство военных поддержали офицеры. В комментарии украинскому изданию «Политика страны» они рассказали, что самоволка на линии соприкосновения стала обычным явлением, потому что солдаты понимают мягкость наказания, которое им грозит.

Залужный предложил увеличить для пойманных на дезертирстве солдат тюремные сроки и исключить при рассмотрении таких дел возможности условных наказаний.

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«У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже оставляли свои позиции. Они отделались мягким наказанием, и половина из них снова сбежали. Поэтому дезертиров надо сразу отметать и судить», — заявил подполковник ВСУ.

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Майор украинских войск согласился, что наказывать за дезертирство нужно строже, но также предложил обратить внимание на рекрутирование солдат, которых присылают в войска. По его словам, накануне к нему в роту пришел глухой на одно ухо военный, а до него в часть поступил 49-летний хронический алкоголик.

«Часть таких солдат сбегают в тыл при любой возможности. Поэтому, прежде чем ужесточать закон о дезертирстве, сначала нужно ужесточить требования к военкоматам и медкомиссиям», — добавил офицер.

Старший матрос морской пехоты ВСУ отметил, что большая часть случаев дезертирства связана с тем, что солдаты морально срываются из-за российской артиллерии на передовой, которая имеет больше преимущества. Все это приводит к тому, что дисциплина в войсках опускается до нуля, и многие бегут с поля боя.

Официальный представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что во время боев под Артемовском украинские военные отказываются выполнять приказы командования и оставляют свои позиции. По его словам, случаи массового саботажа и дезертирства в ВСУ стали массовыми.