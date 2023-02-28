28 февраля 2023, 11:25
Украинский командир признал крайне напряженную ситуацию в Артемовске
Командир Сухопутных войск ВСУ Сырский назвал бои в Артемовске крайне напряженными
Российские войска отправили на взятие Артемовска хорошо подготовленные штурмовые подразделения, обстановка в городе стала крайне напряженной. Украинским военным приходится проявлять всю стойкость и мужество, сообщил в Telegram-канале Минобороны Украины командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
«Ситуация в районе [Артемовска] крайне напряженная», — сказал он.
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В наступлении на город принимают участие штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Это самые подготовленные, по мнению Александра Сырского, подразделения. Они пытаются прорвать оборону и взять Артемовск в кольцо. Командующий сказал, что украинским бойцам приходится проявлять в этих боях всю свою стойкость, героизм и мужество.
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Командир украинской фронтовой ракетной артиллерийской батареи ранее рассказал агентству Reuters, что из-за весенней оттепели военные в Артемовске испытывают трудности.
Аналитик Олег Жданов признал, что под контролем ВСУ остался только юг города, российские войска вбили клин на пути к Часову Яру — месту снабжения украинской группировки.
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